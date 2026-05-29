Маестро Кирил Петренко ще се качи на пулта на Софийската филхармония

На 4 юни от 19.00 ч. в зала „България“ ще бъде сцена на изключително музикално събитие – гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Концертът се реализира по покана на неговия близък приятел Найден Тодоров, в знак на дългогодишно професионално и човешко доверие, споделени артистични ценности и обща визия за ролята на музиката днес.

Програмата обединява Вариации „Енигма“ от Едуард Елгар – произведение, наситено с лични кодове, интелектуална игра и дълбока емоционалност - и монументалната симфонична поема „Тъй рече Заратустра“ от Рихард Щраус, музикален философски жест, превърнал се в символ на модерността и космическия размах на късния романтизъм.

Кирил Петренко е диригент, чиято кариера се развива далеч от демонстративна публичност, но с изключителна последователност и художествена яснота. Роден през 1972 г. в Омск в семейство на музиканти, той започва като пианист, а след преместването си в Австрия завършва дирижиране във Виенския университет за музика и сценични изкуства. Ранните му ангажименти във Vienna Volksoper, театрите в Мейнинген и Komische Oper Berlin го утвърждават като диригент с рядко усещане за форма, драматургия и стил.

Между 2013 и 2020 г. Петренко е музикален директор на Баварската държавна опера в Мюнхен, където постига забележителен артистичен подем и международно признание. През 2015 г. е избран за главен диригент на Берлинската филхармония, а от сезон 2019/2020 официално заема поста – избор, възприет като категоричен жест към диригент, който поставя съдържанието, дълбочината и уважението към нотния текст над външната ефектност.

Известен със своята аналитична прецизност, фина работа с оркестровия звук и изключителна музикална дисциплина, Кирил Петренко е диригент, който не налага себе си над музиката, а създава условия тя да се разкрие в пълния си смисъл.



Петренко рядко приема ангажиленти с други оркестри, затова и гостуването му в София е събитие с ярко културно значение - жест към българската музикална общественост и към публиката.

Концертът е част от МФ "Софийски музикални седмици. Съорганизатори са Столична община, Министерство на културата.