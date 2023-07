Пианистът Георги Василев покори Третият международен конкурс за полска музика

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Георги Василев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Младият български пианист Георги Василев бе удостоен с първа награда в категория „Пианисти“ по време на Третия международен конкурс за полска музика.

Конкурсът се провежда от Националния институт за музика и танц в сътрудничество с Подкарпатската филхармония на Артур Малавски от Жешов и се подкрепя финансово от полското Министерство на културата и националното наследство и от маршала на Подкарпатското воеводство. Конкурсът е член на мрежата от конкурси по пиано Alink-Argerich Foundation.

Наградите се присъждат в две категории - „Пианисти" и „Камерни ансамбли“. Георги Василев впечатли журито с рядко изпълнявани произведения и това му донесе сумата от 20 000 евро. Втората награда в размер на 10 000 евро отиде при Ян Ваховски, а трети се класира Кирил Кедук, който получава 8000 евро.

Основната цел на конкурса е да популяризира полската музика в световен мащаб и да покаже майсторските творби на 60 изтъкнати полски композитори, особено от 19 и 20 век, посочват още организаторите.

Георги Василев е роден през 2000 г. През 2019 г. завършва Националното музикално училище „Любомир Пипков" в София със специалност „Пиано" в класа на Дарина Кантарджиева. J ой има множество успешни изяви и награди от национални и международни конкурси и е включен в алманаха „Успелите деца на България“ за 2013 г. на фондация „Димитър Бербатов“. През 2014г. дебютира с Оркестъра на Classic FM Radio, с който изпълнява Концерт за пиано и оркестър №12 от Волфганг Амадеус Моцарт.

В периода 2017-2019 г. усъвършенства своите умения и при пианиста проф. Людмил Ангелов в Нов български университет.През 2022 г. защитава бакалавърска степен по пиано в класа на педагозите проф. д-р Катажина Попова-Зидрон и д-р Павел Вакареци в Музикалната академия в гр. Бидгошч, Полша.

Георги Василев е лауреат на национални и международни конкурси, между които „Млади виртуози"- София, „Панчо Владигеров" – Шумен и „Надежди, таланти, майстори" – Добрич. Участвал е в музикални фестивали като „Зимни музикални вечери", „Варненско лято" и „Пиано Екстраваганца". Бил е солист под палката на диригенти като Григор Паликаров, Станислав Ушев, Овидиу Балан и др.