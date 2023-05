Георги Милтиядов ще дирижира премиерата на Миса Танго в Плевен

Your browser does not support the audio element.

По повод 70 години Плевенска филхармония, на 23.05.2023 г. (вторник) от 19:00 часа ще се състои концерт в Художествена галерия „Илия Бешков“ - Плевен с премиера за града на Миса Танго от Мартин Палмери. Солисти ще бъдат Милена Йотова – сопран и Вероника Тодорова – акордеон. Изпълнението е поверено на Общински хор „Гена Димитрова“ с диригент Анелия Дечева и струнен квинтет към Плевенска филхармония в състав: Катя Данчева – цигулка, Соня Велчева – цигулка, Борислав Иванов – виола, Виктория Генова – виолончело, Стилиан Цанков – контрабас, Магдалена Начева – пиано.

Чуйте повече за събитието от интервюто на Георги Митов-Геми с диригента Георги Милтиядов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Билети в билетните центрове на Плевенската филхармония

Припомняме ви, че Миса Танго (позната и като Меса от Буенос Айрес) е пленително произведение, изтъкано от ритмите, мелодиката и страстта на тангото – огненият танц, чрез който можем да изразим чувствата си, всяко моментно състояние и емоция в живота, дори и религиозната си отдаденост. Универсалността на този популярен и обичан музикален език достига лесно до всички нас и ни прави съпреживяващи. Написана е върху латинския текст на месата - ясно послание, че човешката чувственост се изразява във всичко – и във възходите и спадовете на живота, и в любовта, и в страданието, както и в неизменната част от всичко – вярата ни, която е облечена тук в изключително човешкия темперамент на ежедневието и празника. Произведението е създадено през 2006 г. и от тогава насам е спечелило свръхпопулярност далеч зад пределите на родината си. Освен че е преминало през репертоара на почти всички филхармонични състави, ежегодно в различни европейски столици се прави фестивал с името на Миса Танго (тази година център на събитието е Берлин), който събира множество изпълнители и публика от цял свят.

Мартин Палмери е роден в Буенос Айрес през 1965 година. Получил е образование като инструменталист, певец, хоров, оркестров диригент и композитор, има изключително богато творчество в областта както на традиционните танцови форми, така и на мащабни оркестрови и кантатно-ораториални творби. Почти половината от времето си прекарва в концертни пътувания из Европа, много често ангажиран с интерпретацията като пианист и диригент именно на това произведение.