Георги Милтиядов и Плевенската филхармония представят "Мелодия през поколенията"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с диригента Георги Милтиядов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Музиката е вдъхновение и начин на живот". Това заяви пред Classic FM диригента Георги Милтиядов преди дебюта му във Варненската опера с Нина Николина, той и Плевенската филхармония ще представят симфоничният концерт „МЕЛОДИЯ ПРЕЗ ПОКОЛЕНИЯТА“.

Събитието ще се проведе на 6-ти март, петък, от 19 часа, в Концертна зала „Катя Попова“, когато Плевенска филхармония, заедно с Общински хор "Гена Димитрова" с диригент Анелия Дечева и корепетитор Мариана Мирчева, ще представят концертната програма.

Солист и в този грандиозен музикален празник ще бъдат Рада Чомакова – пиано и нейната виртуозна ученичка Йоана Манева, възпитаник на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, Бургас.

Диригент и програматор на концертната вечер е Георги Милтиядов, също възпитаник в ученическите си години на г-жа Рада Чомакова.

Солисти в концерта са и изявените оперни певци: Боряна Бешева, сопран, Снежана Димитрова, сопран, Ирина Николова, алт, Даниел Меса, тенор, Стилиян Цветанов, тенор и Валери Цолов, бас

В програмата са включени емблематични творби, изключително популярни сред широката публика и интересни за ценителите на класическата музика:

Бетовен – Симфония № 5

Бах – Концерт за пиано във фа минор № 5, II. Largo

Солист: Йоана Манева - пиано

Солист: Бетовен – Фантазия за пиано, хор и оркестър

Солист: Рада Чомакова - пиано

Билетите за концерта са продажба в Билетния център на Плевенска филхармония, както и онлайн в Ивентим и Грабо. Отстъпки по традиция Плевенска филхармония прави за пенсионери и учащи, а деца до 6 г. влизат при вход свободен на всички събития на културния институт.

Повече за концерта тук:

https://www.facebook.com/events/661976793663716

https://www.facebook.com/PlevenPhil