Георги Черкин ще дебютира като диригент в новия проект "Великите мелодии"

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Чавдар Вълков и Георги Черкин, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 30.06.2026 г. /вторник/ от 20:30 часа в двора на Регионален исторически музей - Плевен, Плевенската филхармония кани почитателите на класическата и филмовата музика на концерт с модерно звучене под звездите в новия проект "Великите мелодии".

Лятната програма на културния институт стартира с няколко турнета, но по традиция всички премиери първо се представят пред публиката в Плевен. Солисти във „Великите мелодии” са: концертмайсторът на Плевенска филхармония – Чавдар Вълков – цигулка, който е и идеен двигател на новия проект, виолончелистката Лора Табакова и Ирина Йонкова - виола, и двете дами също са част от оркестъра на плевенските филхармоници.

Към идеята за създаването на „Формацията” се присъединява и Георги Черкин – внук, един от най-изявените български пианисти от своето поколение. Маестро Черкин припознава проекта като възможност да провокира силно творческия си заряд и да създаде както аранжименти за този нов и интересен състав на обичани творби от класическите партитури, но и за първи път в неговата музикална кариера да дирижира оркестър.

Аранжиментите в програмата на различните произведения са написани от трима титани в съвременната музика: Георги Черкин, Константин Добройков и Георги Цветков. Публиката в прохладната юнска вечер ще чуе произведения в нов прочит от Бах, Вивалди, Моцарт, Сен-Санс, Чайковски, Пиацола и др. Ще прозвучат и емблематичните саундтракове към филмите „Карибски пирати” и „Игра на тронове”, контраст в програмата са известното танго „Ла кумпарсита” написано през 1916 г. от уругвайския музикант Херардо Ернан Матос Родригес и емблематичната „Зима” от „Четирите годишни времена” на Антонио Вивалди.

Специални участници във вечерта са танцорите от Школа по спортни танци "Зорая".

Звукът и визуалната страна на проекта са делегирани на екипа на Валери Рулински. А изненадите на вечерта продължават да се моделират от всички замесени в премиерата на „Великите мелодии”.

Билетите са в продажба в билетния център на Плевенска филхармония, Ивентим и Грабо. По традиция деца до 6 г. влизат на всички концерти на плевенска филхармония безплатно.