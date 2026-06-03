Георги Черкин, Мария Славова и Тайният оркестър покоряват Тонхале, Цюрих

На 3 юни от 19:30 ч. местно време в залата Тонхале (Grosse Tonhalle) в Цюрих, Швейцария, съобщи на Фейсбук страницата си Българо-швейцарската асоциация за култура, традиции и просвета „Канатица“, цитирана от БТА.

Пианистът и композитор Георги Черкин, известен с майсторските си оркестрации и виртуозност, се завръща на сцената на Тонхале, за да представи най-новия си проект. В него той обединява някои от най-обичаните арии от Хендел, Бах, Верди и Пучини в нови аранжименти, изпълнени от брилянтното сопрано Мария Славова, информираха от „Канатица“. Съпроводът ще бъде на Тайният оркестър.

Георги Черкин ще представи и собствения си концерт за пиано и оркестър – „Галактическата фантазия“.

„Опера Галактика“ съчетава класическата музика с иновации. Самостоятелно разработената 3D мапинг сцена съпътства музиката, размивайки границите на сцената. Визуалният дизайн е дело на Elektrick Me, водещи експерти в своята област, отбелязаха от Българо-швейцарската асоциация за култура, традиции и просвета.

Концертната вечер е с благотворителна цел на българската фондация „Iuvenis Ingenii“ и швейцарската асоциация „Viva80 Bulgaria Aid“ и е подкрепена от Министерството на културата на България и Посолството на България в Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн.

Георги Черкин е един от най-изявените български пианисти от своето поколение. Роден е в София в семейство с музикални традиции. Завършва Националното музикално училище „Л. Пипков“ в София при Антонина Бонева. През 1996 е приет в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” в София в класа на проф. Атанас Куртев. През следващата година постъпва в Академия „Санта Чечилия” в Рим, където специализира при Серджо Пертикароли. В същия период учи и при Карл-Хайнц Кемерлинг в „Моцартеума” в Залцбург, пише в сайта на Софийската филхармония.

Той е носител на първи награди от международните конкурси „Панчо Владигеров” в Шумен, „Premio Sassari“ в Италия и „Млади музикални дарования” в София.

Изнасял е концерти в залите „Auditorio“ в Рим, „Musikhalle“ в Хамбург, „Convention Center“ в Окинава, „Kaufmann Concert Hall“ в Ню Йорк, „Palais des Beaux Arts“ в Брюксел и др. Репертоарът му включва най-крупните концерти за пиано и оркестър, повечето от които е изпълнявал със Софийската филхармония, Симфоничния оркестър на БНР, Симфоничния оркестър „Билкент” в Анкара, Оркестър на „Санта Чечилия“, Филхармонията на Одеса, Русенска филхармония, Оркестъра на Класик ФМ радио, Симфониета – Враца, Симфониета – Видин.

Мария Славова е ученичка на оперната прима Дарина Такова, която е неин постоянен ментор и преподавател. Обучението ѝ преминава в престижни музикални майсторски класове, конкурси и фестивали. На 18 години е приета в Майсторския клас на Райна Кабаиванска, а малко по-късно и в Националната музикална академията „Проф. Панчо Владигеров“. Лауреат е на престижния Четвърти международен конкурс за млади оперни певци „Гена Димитрова“ през 2021, при много силна конкуренция е отличена с трета награда и със Специалната награда на Фондация „Гена Димитрова“. От 2022 е специализант в академията „Борис Христов“ към Българския културен институт в Рим, припомнят от Софийската филхармония.

Сред акцентите в нейните изпълнения са дебютът ѝ като Адина в оп. „Любовен еликсир“ от Гаетано Доницети и в оп. „Дон Жуан“ в Бургаската, Варненската и Старозагорската опера; Фраскита в оп. „Кармен“ от Бизе в спектакъла на Бургаската опера на откритата сцена на тракийското светилище Бегликташ (м. август 2024). Солистка е в Симфония-кантата № 2 „Хвалебствена песен“ от Менделсон с Плевенската филхармония (2021), участва в Галаконцерта на българския талант (2024). За младото сопрано 2025 е професионално наситена и успешна: изпълнява ролята на Щаси в премиерния спектакъл на Бургаската опера „Царицата на чардаша“ от Имре Калман; финалист е в Международния конкурс за оперни певци „Città di Alcamo“; представя България на ЕКСПО в Осака, Япония; дебютира в ролята на Лучия в „Лучия ди Ламермур“ във Фанано (Италия); през м. октомври е нейният дебют в ролята на Царицата на нощта в оп. „Вълшебната флейта“ от Моцарт в Държавна опера – Пловдив; солист е в концертите „Оперна галактика“ с Георги Черкин и др.

Участието на Мария Славова в Реквиема на Джон Рутър е първата ѝ изява със Софийската филхармония.