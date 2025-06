Диана Дамрау се завръща в България за галаконцерт във Варна

Н. Пр. Ирене Мария Планк, Посланик на Федерална Република Германия в България, прие поканата да бъде патрон на “Diana Damrau Gala – Sole e Amore” на 24 юли – първото гостуване във Варна на брилянтното германско колоратурно сопрано Диана Дамрау. Покорила с класата и харизмата си световните оперни театри, само в Метрополитън опера тя изпълнява 8 дебютни роли, излъчвани в HD кината по цял свят, превърнали се впоследствие в нейни коронни изпълнения. Освен на оперната сцена, примата излиза с удоволствие и на концертния подиум с богат песенен репертоар. Лятното ѝ европейско концертно турне „Lieder Tour” 2025, в партньорство с тенора Йонас Кауфман и пианиста Хелмут Дойч, я отвежда с програма от произведения на Малер и Щраус в Люксембург, Баден-Баден, Линц, Берлин през юни и в Мюнхен, Екс ан Прованс и Залцбург през юли. През същия месец ще изнесе и самостоятелен рецитал в Баварската Щатсопера.

В тази натоварена програма се вписва и дебютът на Диана Дамрау в Опера в Летния театър с “Diana Damrau Gala - Sole e Amore“ на 24 юли, под палката на един от нейните предпочитани диригенти Павел Балев - генерален музикален директор на Театър Нордхаузен (Германия), главен диригент на Опера Лимож (Франция), постоянен гост диригент на Филхармония Баден-Баден и постоянен гост диригент на Държавна опера Варна. В общите концерти с маестро Балев певицата винаги изпълнява и българска творба – традиция, която ще бъде спазена и във варненския концерт.

Diana Damrau Gala ще поднесе и една от фестивалните премиери на на Опера в Летния театър - за първи път път с оркестър ще бъде изпълнена творбата „Колко тъжно, че вече никой не танцува валс“ (How Sad No One Waltzes Anymore), написана от композитора Брад Рос, специално за Диана Дамрау.

Програмата, която напълно оправдава наслова на концерта „Слънце и любов“, включва увертюра „Донна Диана“ от Емил Николаус фон Резничек; увертюра от операта „Крадливата сврака“ на Джоакино Росини и каватина на Нинета „Di piacer mi balza il cor” (Сърцето ми подскача от радост); “Cuatro madrigales amatorios” (Четири любовни мадригала) от Хоакин Родригес в разработка за глас и оркестър; Испанска песен от „Les filles de Cadix” (Момичетата от Кадис) на Лео Делиб; „J’ai deux amants” (Имам двама любовника) от „Маскирана любов“ на Андре Месаже; увертюра и каватина на Норина “Quel guardo il cavaliere” (Този поглед на рицар) от операта „Дон Паскуале“ на Гаетано Доницети; валс „Злато и сребро“ и “Meine Lippen, sie küssen so heiß” (Моите устни, те целуват толкова горещо) от операта „Джудита“ на Франц Лехар и др.

Освен със званието „Kammersängerin“ на Баварската държавна опера (2007), Диана Дамрау е отличена с баварския орден „Максимилиан“ за наука и изкуство (2010) и Ордена за заслуги към ФРГ (2021). Избрана е за Певица на годината oт сп. „Die Opernwelt”, получава Международна оперна награда на Лондон, наградите на Opera News и Gramophone и др. От 2020 звездната слава на Диана Дамрау разнася във вселената и астероид с нейното име.

Диана Дамрау живее със съпруга си, прочутия френски бас баритон Никола Тесте, и двамата им сина в Швейцария.