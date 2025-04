Донка Ангъчева събира български и австрийски звезди в Гала на българската култура и музика (Opus 2) във Виена

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианистката Донка Ангъчева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

За втора поредна година, по инициатива на пианистката Донка Ангъчева и нейната артистична инициатива „Изкуството продължава да живее“ / Die Kunst lebt weiter, българската музика ще бъде представена във Виена. Гала концертът е посветен на 24 май – Деня на българската азбука, просвета и култура, и отдава почит на българския принос в европейската културна история.

УЧАСТНИЦИ:

Донка Ангъчева (пиано)

Лидия Байч (цигулка)

Солисти на хор „Мистерията на българските гласове“

Георги Андреев (диригент)

Константин Илиевски (диригент)

Милена Андреева (вокал)

Екатерина Фролова (цигулка)

Мириам Кутровац (сопран)

Клеменс Унтеррайнер (баритон)

Симеон Гошев (пиано)

Недялко Недялков (кавал)

Вълчан Вълчанов – Чани (обой)

Теодора Митева (виолончело)

Марика Лихтер (певица и актриса)

Vienna Art Nouveau Orchestra

Артистични директори на второто издание на „Гала на българската култура и музика“ във Виена (Opus 2) отново са виртуозната пианистка Донка Ангъчева и австрийската цигуларка Лидия Байч, които са и в основата на концертната програма.

С голямо вълнение се очаква представянето във Виена на солистки от световноизвестния хор „Мистерията на българските гласове“, които ще изпълнят произведения, аранжирани специално за този концерт от Георги Андреев и представени под неговата диригентска палка. Сред артистите в този сегмент на Галата е и певицата Милена Андреева. Както е известно, хор „Мистерията на българските гласове“ е носител на награда Grammy (Grammy Award for Best Traditional Folk Recording, 1990 – Le Mystère des Voix Bulgares, Volume II). На сцената на Wiener Konzerthaus ще приветстваме още един българин – носител на престижния приз: виртуозния кавалджия Недялко Недялков.

Обединяваща фигура между българската и австрийската музикални школи е и Константин Илиевски, който ще дирижира останалата част от концерта.

Сред участниците тази година са още цигуларката на Виенска филхармония Екатерина Фролова и обоистът от Софийска филхармония Вълчан Вълчанов – Чани.

Публиката ще има възможност да се наслади на изпълнения на муикалните звезди на Австрия - баритона Клеменс Унтеррайнер, солист на Wiener Staatsoper, и сопраното Мириам Кутровац. Звездният отбор допълва пианиста Симеон Гошев, артист на Bösendorfer и преподавател във Виенския университет по музика, както и огнената певица и актриса Марика Лихтер – още една звезда от австрийската музикална сцена. Като солист ще аплодираме и българската виолончелистка Теодора Митева.

Водещи на Гала на българската култура и музика във Виена (Opus 2) са българските журналисти Миа Сантова и Георги Тошев, както и актрисата Деси Урумова.

Музикалната програма на Гала вечерта обединява класически шедьоври и съвременни произведения от европейската и българската сцена. Основен акцент са композициите и аранжиментите на Георги Андреев – изтъкнат български композитор и диригент, известен със своя уникален артистичен почерк, който съчетава българския фолклор с елементи на класическата музика. Неговите творби ще бъдат изпълнени от солисти, хор и оркестър в аранжименти, направени специално за концерта. Музикалните звезди на Галата ще представят и виртуозни интерпретации на произведения от Йохан Себастиан Бах, Волфганг Амадеус Моцарт, Томазо Албинони, Франц Лехар, Йохан Щраус и други.

И тази година, Гала на българската култура и музика (Opus 2) е благотворително събитие – каузата е Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ – Пловдив, което чества 80-годишния юбилей.

Донка Ангъчева, която е горед възпитаник на това училище казва - „Ние вярваме, че музиката има силата да свързва, да вдъхновява, да докосва и да обединява. За мен тази инициатива е лична кауза – възможност да покажем богатството на българската музика на световна сцена и да подкрепим сегашното и следващото поколение творци.“

След като първото издание на Гала на българската култура и музика (Opus 2) бе определено като „безпрецедентен акт на българската културна дипломация“, вярваме, че и тази година концертът ще продължи да утвърждава ролята на културата и музиката като жива връзка между българската и европейската духовност.

Гала на българската култура и музика (Opus 2) ще се проведе в една от най-престижните концертни зали на Европа – Wiener Konzerthaus, архитектурен и музикален символ на Виена с над 110-годишна история.

И тази година, Гала на българската култура и музика във Виена (Opus 2) е под патронажа на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Австрия, г-жа Десислава Найденова-Господинова.

Гала на българската култура и музика във Виена (Opus 2) се провежда с благородната подкрепа на г-н Георги Крумов, Министерството на туризма на Република България, Посолството на Република България във Виена, Културен институт „Дом Витгенщайн“ – Виена и Societas Bulgaria.

Билети за събитието са в продажба чрез Wiener Konzerthaus: https://konzerthaus.at/concert/eventid/63142

Снимка: Илиана Бойчева

Каузата:

Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ в Пловдив отбелязва своя 80-годишен юбилей като водеща институция в България, посветена на развитието на музикалното и танцовото изкуство. През десетилетията училището е изградило изтъкнати музиканти и танцьори, сред които оперната певица Соня Йончева, диригентът Найден Тодоров, пианистката Донка Ангъчева, контрабасистката Мария Широколийска и цигуларката Елмира Дърварова – първата жена-концертмайстор на Метрополитън опера в Ню Йорк.

Училището организира и е съорганизатор на редица престижни конкурси, сред които Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, Клавирен конкурс „Шуман – Брамс“, Конкурс за ударни инструменти „Пендим“, Конкурс „Валентин Вълчев“, Конкурс „Зорка Сайян“, Конкурс „Стелла Ослекова“ и Фестивал на славянската вокална музика.

Представителните състави на училището включват Симфоничен оркестър, Струнен оркестър, Духов оркестър, Детски оркестър, Балетен ансамбъл, Китарен ансамбъл „Chitarra Camerata“, Ансамбъл ударни инструменти „Престо“, Хорови състави и Народен хор.

Днес училището подготвя елитни музиканти и танцьори, а възпитаниците му печелят международни награди и заемат престижни позиции в най-големите оркестри, оперни театри и балетни трупи по света.

Донка Ангъчева:

Първият си урок по пиано Донка Ангъчева взима на петгодишна възраст, а на десет вече изнася концерт с Пловдивската филхармония. Образованието си завършва в класа на легендарния професор Хайнц Меджиморец във Виенския университет за музика и сценични изкуства.

Днес Донка Ангъчева е един от най-ярките и виртуозни европейски пианисти, носител на награди от десетки световни конкурси и част от супер престижната селекция Bösendorfer Artist.

В годините на ковид пандемията Донка създава инициативата Die Kunst in Österreich lebt weiter („Изкуството в Австрия продължава да живее“) – серия от изящни онлайн концерти, които доставят огромен смисъл за артисти и публика и събират значителна сума за австрийските музиканти, поставени – като всички свои колеги – в принудителна почивка.

През 2023-та Die Kunst in Österreich lebt weiter започна да се провежда пред публика, като запази идеята приходите от билети да отиват за добра кауза. За работата си като музикант и за работата си като вдъхновител и организатор на тези събития, през 2023 година Донка Ангъчева бе определена за Жена на годината в Австрия в категория „Изкуство и култура“.

Донка Ангъчева е преподавател, жури и ментор в телевизионния формат на ORF. Има издадени 9 албума и над два милиона и половина слушания в Spotify, което е огромно постижение за класически музикант. Поддръжник е на различни социални и културни каузи. Рекламно лице е на бижутата и часовниците Bucherer и Piaget.

През 2023 година във Виена и в България, в препълнени кино салони, беше представен филмът „Appassionata“, който Георги Тошев посвети на живота и изкуството на Донка Ангъчева.

През октомври Донка е сред дамите, които говорят на Forbes Women Forum 2023 – The sky is the limit.

Донка Ангъчева беше включена в класацията на Forbes „Топ 70“ на знаменитостите за 2023 година.

През 2024 година Донка бе официално приета за член на управителния съвет на много престижното Международно дружество Шопен, на което впоследствие бе избрана и за вицепрезидент.

През май 2024 г. Донка Ангъчева организира и участва като арт директор и солист в „Гала на българската култура и музика във Виена“, която се проведе като част от нейната артистична инициатива „Изкуството продължава да живее“.

Събитието, което се състоя на 25 май в зала „Брамс“ на Музикферайн и бе напълно разпродадено, събра на едно място изявени музиканти от България и Австрия. Под патронажа на извънредния и пълномощен посланик на България в Австрия, г-жа Десислава Найденова-Господинова, и в присъствието на посланици от седем европейски държави и министъра на външните работи на Австрия, Александър Шаленберг, концертът бе определен като „безпрецедентен акт на българската културна дипломация“.

Всички приходи от събитието бяха дарени на фондация „Заедно в час“. Концертът създаде музикален мост между българската и австрийската културни сцени, демонстрирайки силата на музиката и изкуството да свързват хората.

В края на 2024 година Донка бе номинирана за „Будител на годината“ в престижните награди на Българското национално радио.

Донка Ангъчева е омъжена, има две дъщери.