Пласидо Доминго се срещна с трупата на Държавна опера Варна

След незабравимия гала концерт с Пласидо Доминго и солисти на Варненската опера на 21.04.2026 г. в ДКС, на следващия ден празникът продължи в оперния театър в много прочувствена среща с легендарния певец. Пласидо Доминго и неговата очарователна съпруга Марта, директорът на Театрално-музикален продуцентски център Даниела Димова и режисьорът Вера Немирова изслушаха хора от първо действие на операта "Макбет" от Верди, със солист Рейналдо Дроз, в акомпанимент на Димитър Фурнаджиев.

Освен че внимателно слушаше, гостът с леки диригентски жестове задаваше темпото, след което не спести удовлетворението си от чутото. Както снощи по време на гала концерта, после зад кулисите, така и сега големият певец показа своята сърдечност, непринуденост, добронамеремност, откритост и човешка топлота. Намери добра дума за всички и на никого не отказа снимка. Това докосване не просто до един от великите на оперния Олимп, а и до една невероятно обаятелна личност, се оказа много вълнуващо.

И доказа за сетен път, че истинските творци са такива във всяко отношение. Каква чест за Варненската опера да посрещне за пръв път в своята 79-годишна история певец от такъв висок ранг. На сбогуване хорът изпрати Пласидо Доминго с "Многая лета" и аплодисменти, а той обеща, че скоро ще се завърне тук.

Държавна опера -Варна ще представи 17-тото издание на фестивала "Опера в Летния театър – Варна" 2026. В него ще откриете богатата жанрова палитра на фестивала, която включва: премиерите на оперите на Джузепе Верди „Бал с маски“ и „Дон Карлос“, режисьорски прочит на двете заглавия Нина Найденова. В "Бал с маски" ще участва венецуелския тенор Рейналдо Дроз.

Сред останалите акцент във фестивалния афиш са мюзикълната премиера „Милион мечти", режисьор Сребрина Соколова; балетната премиера на „Спартак" от Арам Хачатурян, с оригинална хореография на Сергей Бобров; Вагнеровата гала с режисьор Вера Немирова.