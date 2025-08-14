Габриела Жекова: „Стена без картина, къща без книги и музика е празна къща“

„Седем пленера вече проведохме тази година и предстоят още два,“ споделя с усмивка Габриела Жекова пред Classic FM. „Фактически мога да се похваля с 54 пленера до момента – това си е голямо постижение. Всички те са реализирани без държавна подкрепа, благодарение на частни домакини, които отварят вратите си за творците“, уточни художничката и дългогодишен тонрежисьор в БНТ.

„Подборът е като кастинг“

„Работя още от декември или януари – правя списък, преглеждам кои са участвали и къде сме ходили,“ разказва Жекова. Тази година заедно с Пепа Василева включват повече млади художници сред утвърдените имена. „Имахме нечуващо момиче, което благодарение на първия пленер в Охрид влезе в Художествената академия. Имаме и трудноподвижен участник – това са истории, които те карат да продължаваш“, посочи още тя.

„Местата се променят духовно“

„Пленеристите обогатяват местата, на които гостуват – не само с картини, но и с енергия,“ казва Пепа Василева. „Домакините ни признават, че след всяко наше посещение атмосферата е различна – украсена и духовно по-богата.“

От Мелник до Южна Италия

Сред акцентите на годината са:

„Палитра от спомени“ – Мелник, с изложба в Историческия музей.





„Приятелство без граници“ – Турси, провинция Матера, регион Базиликата, Италия. „Много автентично, много натурално. Хората са мили и сърдечни, а отношението им към изкуството е невероятно,“ разказва Василева.





„Море от цветове“ – юбилейният 50-и пленер в Албена. „Един мой художник ми изпрати статуетка с думите: ‘Не познавам друг човек като теб, който с такава любов да се отнася към всички нас’“, коментира Жекова.





„Топла хармония“ – Сапарева баня.





„Родопски музи“ – Пампорово, където „няма начин нещо да не сътвориш“

„Горски щрихи“ - във вилна зона Ярема

Когато изкуствата се срещнат

В Ярема програмата включва живопис, поезия и музика. „Поканихме пианиста Марио Йоцов и симбиозата стана прекрасна,“ споделят организаторките. Те често канят и художници като Иван Яхнаджиев, който е правил бодиарт и инсталации по време на пленерите.

Поглед към бъдещето

„Никога не съм търсила помощ от държавата – смятам, че те сами трябва да се сетят,“ казва Жекова. До края на годината предстоят пленери в Сърбия и Охрид. „Не искам това пътешествие да свършва. Стена без картина, къща без книги и музика е празна къща“, подчерта тя.