Габриела Жекова: „Стена без картина, къща без книги и музика е празна къща“

„Седем пленера вече проведохме тази година и предстоят още два,“ споделя с усмивка Габриела Жекова пред Classic FM. „Фактически мога да се похваля с 54 пленера до момента – това си е голямо постижение. Всички те са реализирани без държавна подкрепа, благодарение на частни домакини, които отварят вратите си за творците“, уточни художничката и дългогодишен тонрежисьор в БНТ.
„Работя още от декември или януари – правя списък, преглеждам кои са участвали и къде сме ходили,“ разказва Жекова. Тази година заедно с Пепа Василева включват повече млади художници сред утвърдените имена. „Имахме нечуващо момиче, което благодарение на първия пленер в Охрид влезе в Художествената академия. Имаме и трудноподвижен участник – това са истории, които те карат да продължаваш“, посочи още тя.
„Пленеристите обогатяват местата, на които гостуват – не само с картини, но и с енергия,“ казва Пепа Василева. „Домакините ни признават, че след всяко наше посещение атмосферата е различна – украсена и духовно по-богата.“
Сред акцентите на годината са:
В Ярема програмата включва живопис, поезия и музика. „Поканихме пианиста Марио Йоцов и симбиозата стана прекрасна,“ споделят организаторките. Те често канят и художници като Иван Яхнаджиев, който е правил бодиарт и инсталации по време на пленерите.
„Никога не съм търсила помощ от държавата – смятам, че те сами трябва да се сетят,“ казва Жекова. До края на годината предстоят пленери в Сърбия и Охрид. „Не искам това пътешествие да свършва. Стена без картина, къща без книги и музика е празна къща“, подчерта тя.