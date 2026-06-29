Габриела Георгиева и Гергана Русекова - две Сантуци от Софийската опера и балет!

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В периода от 9 до 17 юли на площада пред храм паметника „Свети Александър Невски“ Софийската опера организира спектаклите „Селска чест“ от Пиетро Маскани и „Палячи“ от Руджеро Леонкавало. Режисьор е акад. Пламен Карталов, художник на костюмите е Нела Стоянова. Диригентите са: Франческо Роза - на 9, 10 и 11 юли и Даниел Орен – на 15 и 17 юли. Постановката е международна копродукция с оперните театри в Модена, Пиаченца, Римини и София. Билетите са в продажба на касата на Софийската опера и балет и онлайн в системата на EpayGo.

В ролята на Сантуца от операта „Селска чест“ ще влязат Радостина Николаева, Габриела Георгиева и Гергана Русекова. Оперните прими Габриела Георгиева и Гергана Русекова разкриха подробности за изграждането на персонажа. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с оперните прими Габриела Георгиева и Гергана Русекова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Габриела Георгиева е един от водещите сопрани на съвременната музикална сцена у нас. Завършва Държавната музикална академия "Панчо Владигеров" през 1998 г. в класа на проф. Руско Русков. Същата година заминава на специализация по оперно пеене в Българската академията за изкуство и култура "Борис Христов" в Рим. Изключителното си вокално майсторство шлифова при две от звездите на българската опера - тенорът Калуди Калудов и световната прима Гена Димитрова. Габриела Георгиева започва професионалната си кариера през 2002 година с дебют като Леонора от „Трубадур“. Веднага следва и появата ѝ и на сцената на Софийската опера в ролята на Амелия от "Бал с маски". Получава покани за още две партии на същата сцена - Леонора от "Трубадур" и Мадалена от "Андре Шение". През 2003 година прави първите си записи за Българското национално радио с диригента Велизар Генчев. Две години подред гостува с концерти на Международния музикален фестивал на световноизвестния чешки тенор Петер Дворски. Пее в Болшой театър на Гала концерта в рамките на Дните на българската култура в Москва, както и в Белгия при откриването на "Европалия". Поканена е на Първия международен оперен фестивал в Кипър в ролята на Аида от едноименната опера на Верди. През 2004 година има поредица от успешни спектакли на "Бал с маски" във Франция и Испания. На следващата година е ангажирана за серия от представления на "Трубадур" в Германия и две концертни изпълнения на "Аида" в Двореца на музиката в Барселона и в Националната аудитория в Мадрид. Същата година добавя в репертоара си три нови партии - на Тоска, на Дидона от "Дидона и Еней" и на Абигаиле от "Набуко". Прави и записи за БНР с диригент Георги Димитров. Дебютира като Джоконда на сцената на операта в Риека, Хърватия. През 2006 година след премиерата на операта "Съдба за двама" от Александър Йосифов, в която изпълнява ролята на Анастасия, става официално част от трупата на Софийската опера. Поканена е и за гост-солист на операта в Загреб, Хърватия, където участва в постановките на "Набуко", "Трубадур" и "Бал с маски" от Верди и "Сестра Анджелика" от Пучини. През 2007 година гостува на Летния оперен фестивал в Сплит, Хърватия, където пее Абигаиле от "Набуко" и Елизабет Валоа от "Дон Карлос". През 2009 година дебютира на оперната сцена в Грац, Австрия в една от своите коронни партии - на Абигаиле от "Набуко", получава ангажименти и в операта в Берн, Швейцария за поредица от спектакли на "Бал с маски". Това е и годината, в която прави и забележителния си дебют в друга своя много силна партия - на Турандот, на сцената на Софийската опера. На следващата година отново е в Берн за премиерата на новата продукция на "Тоска" там. През 2011 година българското сопрано среща един от колосите на италианската опера - диригента маестро Нело Санти, с когото пее Амелия от "Бал с маски" на сцената на операта в Цюрих. Преди това на същата сцена пее и Абигаиле от "Набуко". През същата година е и дебютът ѝ в Рим на Терми ди Каракала, където Габриела Георгиева се превъплъщава в Аида. През 2012 прави дебюта си като Манон от "Манон Леско" от Пучини на сцената на операта в Риека, Хърватия. На следващата година е дебютът ѝ на сцената на Виенската щатсопера. Пее Амелия от "Бал с маски" в спектакъл, в който ѝ партнира световноизвестния тенор Роберто Аланя. През 2014 година Габриела Георгиева е в Метрополитън за продукцията на "Макбет" от Верди, в която е кавър на Анна Нетребко. Година по-късно се връща там и като кавър в "Аида". През 2015 година добавя в репертоара си партията на Одабела от "Атила". Прави и записи за Българското национално радио с деригента Григор Паликаров. Две години по-късно за първи път пее на сцената на Театър "Белас Артес" в Мексико сити като гост-звезда в продукцията на операта "Турандот" от Пучини.

През последните три сезона Габриела Георгиева прави три забележителни дебюта на сцената на Софийската опера – в постановката на „Норма“ на световноизвестния режисьор Уго де Ана (2016г.), в „Силата на съдбата“ (2017г.) на италианеца Пиер Франческо Маестрини и в „Янините девет братя“ (2018г.) в режисьорския прочит на акад. Пламен Карталов. Тези три превъплъщения наложиха Габриела Георгиева като любимка на публиката не само заради брилянтната ѝ вокална техника, но и заради изключителното ѝ умение да превзема с гласа си сърцата на зрителите. Талантът ѝ да изпипва в прецизност музикалните детайли и така да насища с емоции всяка изпълнена от нея фраза отличават Габриела Георгиева като артист, който знае как да вълнува със своето изкуство.

Габриела Георгиева стана носител на наградата в категория ,,Оперна певица на годината", която й бе присъдена на проведените за първи път "Тракийски награди" в Пловдив, организирани от Соня Йончева и нейната компания SY11 Events

Гергана Русекова е родена в китния български град Пазарджик. Завършва оперно пеене в ДМА „Панчо Владигеров“, София. Неин вокален педагог е доц. Констанца Вачкова. Усъвършенства се е в майсторските класове на Джефри Гол, Валерий Рифкин, Мартина Аройо, Лучана д‘Интино, Стефка Евстатиева, Фиоренца Косото.

През 2006 г. Гергана Русекова е лауреат на конкурса „Христо Бръмбаров“ и е специализант в Университет Дюкейн, Питсбърг, САЩ. През 2009 г. става носителка на няколко награди от престижни български конкурси и получава трета награда на Международния Конкурс за млади оперни певци „Риторна Винчитор“ – Ерколано, Италия.

През сезон 2011/12 г. взема участие в премиерните постановки на Софийската опера и балет – „Селска чест” в ролята на Сантуца и „Тоска“ в ролята на Тоска, през 2012 г. участва в турнето на Софийската опера в Япония с постановката на „Селска чест“ на Маскани, а през 2013 г. – в постановката на Уго де Ана „Аида“ в ролята на Амнерис.

От 2015 до 2017 г. е член на Старозагорската държавна опера, където се изявява в основния мецосопранов репертоар.

От 2017 г. Гергана Русекова е солист на Софийската национална опера и балет, където допълва репертоара си с ролите на Кундри („Парсифал“ от Вагнер) и Жоржета („Мантията“ от Пучини). Този сезон Гергана Русекова изпълни с небивал успех титулната роля на Кармен в едноименната опера от Бизе.

В репертоара й са включени: Сантуца – „Селска чест“ (Маскани), Далила – „Самсон и Далила“ от Сен-Санс, Еболи – „Дон Карлос“, Амнерис – „Аида“, Азучена – „Трубадур“, Улрика – „Бал с маски“ и „Реквием“ от Верди, както и в Моцартовия реквием. А също и Салуд – „Кратък живот” на Де Фая, „Стабат Матер“ от Перголези, „Малка тържествена меса“ на Росини и Девета симфония на Бетовен.