Френската арфистка Анаис Годемар ще свири в София

Френската арфистка Анаис Годемар е истинска посланик на своя инструмент. Още при първия й запис, посветен на концертите на Боелдьо, Дебюси и Хинестера, Рем Франк - президент на Международните класически музикални награди (ICMA), я признава за „експерт в областта на цветовете, динамиката и звуковата диференциация“.

Международната й слава на концертиращ солист не закъснява след като печели първа награда на престижния Международен арфов конкурс в Израел през 2012 г., както и наградата на Мюнхенския камерен оркестър на конкурса на ARD през 2016 г. в Мюнхен. Анаис Годемар също така е удостоена с наградата Тиери Шерц на Фестивала на музикалните върхове в Гщаад през 2015 г. и е номинирана за „ECHO Rising Star“ 2018/19 от парижката филхармония и Фондация Калуст Гулбенкян, Лисабон. Оттогава тя дебютира на най-престижните международни сцени като Виенския концертхаус, Филхармонията на Елба (Хамбург), Барбикан Център (Лондон) и Концертгебау (Амстердам).

През последните години Анаис Годемар има рецитали в Япония, Чехия, Полша, Гърция, Франция и Италия. Тя има много разнообразна дискография, която включва Концерта К299 за флейта и арфа на Моцарт с Жюлиен Бодиман и Оркестъра на Националната опера на Лион, два диска с Ави Авитал и междусветовния ансамбъл Deutsche Grammophon, романтичен френски репертоар и много други.

Италианското списание „La Corriere della Sera“, Милано я представя като „Арфистка, но не само“. Тя започва своето музикално образование като изучава пиано преди да открие естествената елегантност и поетика на арфата. Завършва обучение на двата инструмента – арфа и пиано – избира ги заради техния полифоничен потенциал и възможността да свирят без съпровод.

Анаис Годемар свири на златна концертна арфа Lyon & Healy, Style 23, подарена й от американския производител на арфи по време на 18-ия Международен арфов конкурс в Израел през 2012 г.

Майсторският клас на френската арфистка в София ще се проведе на 6 - 10 ноември 2025 г. , а на 7 ноември от 19 ч. ще се насладим на невероятния й финес и стил на концерт – рецитал в зала НМУ, Национално музикално училище „Л. Пипиков“, ул. Оборище 17.

Повече за Анаис Годемард и за събитията в София може да научите на www.anaisgaudemard.fr и на https://nautilus432.eu/events/maistorski-klas-na-frenskata-arfistka-anais-gaudemard/