Фотоизложбата „Прима“ открива честването на Международния ден на балета в София

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с фотографа Димитри Стефанов, примабалерината и художествен ръководител на Националния ни балет Марта Петкова и премиер-солиста Никола Хаджитанев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 29 април, в 17 ч. във фоайетата на Софийската опера ще бъде открита специалната фотографска изложба на Димитри Стефанов „Прима“, която показва света на балета зад кулисите.

Реализирането на специалната по рода си експозиция е начинът на документалиста да доближи публиката до света на балетното изкуство. Ставайки по този начин посланик на класическия танц, Стефанов изразява и подкрепата си към Софийската опера и балет. Той е убеден, че институцията има международно значение и е световно призната емблема на българската национална култура.

Международният ден на балета ще бъде отбелязан с два спектакъла на „Жизел“ от Адолф Адам на 29 и 30 април. В главните роли ще видим Марта Петкова и Боряна Петрова като Жизел, Никола Хаджитанев и Емил Йорданов като Алберт и Венера Христова и Мария Йорданова като Мирта. Диригент е Борис Спасов.

Пред Classic FM фотографът Димитри Стефанов заяви, че "балетът и фотографията имат сходства. „Трябва да снимаш нон стоп“. „Цветът изисква различно усещане. Аз не го усещам. Във всички фотографски проекти композирам с човешки тела....Аз не ловя моментите, а да усещам атмосферата и интуитивно да натисна копчето на фотоапарата. Добър композитор на фотографии съм, но се движа по текстури и атмосфери".

По думите на Марта Петкова, "има интерес към танците. Не съм си представяла себе си, че ще стана балерина. Такива събития, които докосват, са от изключителна важност. Ако едно дете види такава фотография, би могло да го запали и то да поиска да стане балерина". За ролята си в "Ана Каренина" художественият ръководител на Софийската опера и балет заяви, че поставянето й е важно за културния институт. "Хореографът от Хърватия Лео Муич ни показа един по-различен вид балет. То изкара младата трупа от зоната им на комфорт и ги вкара в друго начинание. Това ни усъвършенства като танцьори....Като се сблъсках с Ана Каренина, много я харесвах в началото и впоследствие я намразих. И до ден днешен не я разбирам....От дете съм в залата. Работя с тялото си и без гласа си. Администрацията се оказва далеч от мен. Амбициозна съм и чета, за да се чувствам пълноценна.

Премиер солистът на Националния ни балет Никола Хаджитанев счита, че "всяка една роля носи своето богатство. В част от сюжета има една лудост и драматичност, която и Жизел и Ана притежават.... Марта говори скромно за себе си. Този спектакъл вдигна трупата на по-европейско ниво. Излезнахме от стандартите на България....Нещата се промениха коренно в театъра, откакто тя е на поста.