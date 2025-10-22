Синелибри през обектива на Тихомира Крумова

В рамките на единадесетото издание на кино-литературния фестивал Синелибри под мотото „Пяната на дните“ бе открита фотографска изложба на Тихомира Крумова, посветена на най-впечатляващите лица, които през последните години са гостували на фестивала. Експозицията може да бъде разгледана в Централни хали, София, до края на фестивала – 3 ноември 2025 г.

Откриването на изложбата се състоя на 16 октомври, непосредствено преди специалната прожекция на филма „Пяната на дните“ на сцена Централни хали. Събитието бе осъществено с подкрепата на Kaufland Bulgaria, дългогодишен партньор на фестивала, който и тази година продължава да подкрепя културни инициативи, обединяващи изкуството, литературата и киното.

Фотографиите на Тихомира Крумова улавят духа, емоцията и неповторимата атмосфера на срещите между творци и публика – моменти на вдъхновение, творчество и човешка близост. Сред портретираните личности са Колм Бърейд, Карла Нието, Майк Дауни, Фатмир Кочи, Иван Бърнев, Уилям Болдуин, Ан Кюсак, Кристин Льоненс, Игнасио Серикио, Мария Бакалова и Леа Тодоров – артисти, режисьори и писатели, чието присъствие оставя ярък отпечатък в историята на Синелибри.

С изключителна чувствителност и усет към детайла, Крумова улавя не само лицата, но и вътрешния свят на своите обекти – мигове на откровение, вдъхновение и споделена страст към изкуството.

Изложбата в Централни хали е част от програмата на Синелибри 2025, който се провежда от 10 октомври до 3 ноември, и кани публиката да преживее магията на фестивала през обектива на един от най-интересните съвременни фотографи.