Фотографката Диана Манолова показва "Непреходните театри на София"

Your browser does not support the audio element. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с фотографката Диана Манолова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

София играе собствената си пиеса вече повече от век. По нейните сцени се редуват режими, поколения и естетики, но зад кулисите остава нещо по-устойчиво – паметта за хората и местата, които са превърнали театъра в едно от вечно живите нервни окончания на столицата. Именно към тази памет се връщаме с „Непреходните театри на София“ – следваща глава от дългосрочния проект на ПРОГРАМАТА за изследване на културното наследство на града, последователно изградено чрез визуалната поредица „Невидима София“.



Изложбата не е носталгичен жест, а опит да се улови непрекъснатостта на една традиция. Театърът тук се явява жива медия – пространство, в което градът разказва себе си чрез гласовете на своите творци и чрез архитектурата на своите сцени. Архивните кадри свидетелстват за историческите пластове на тази култура, а съвременните фотографии, заснети от Диана Манолова, показват, че тя продължава да се развива и днес.

Непреходните театри на София се случва между 26 март и 3 април в галерия nOva art space. След това гостува на The Mall от 7 до 19 април.

Накрая изложбата ще заживее нов живот във фоайетата на самите театри, превръщайки се в пътуващ разказ за софийската сцена. По този начин проектът разширява границите на галерийното пространство и се връща там, откъдето е тръгнал – при своята публика.

Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Столична община и в партньорство с Kaufland България, които подкрепят младите театрални таланти на НАТФИЗ, The Mall, EТАТ PUR, Tcherga, L’Europeo, Kinoclub Super 8, както и галерия nOva art space.