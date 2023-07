Формация “ГеоМарЧаЛо” отбелязва 5-ти рожден ден с концерти в Плевен и София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с концертмайстора на Плевенската филхармония и създател на “ГеоМарЧаЛо” Чавдар Вълков, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Формация “ГеоМарЧаЛо” ще отпразнува своя 5-годишнина на сцена с концерти под звездите в Регионалния исторически музей в Плевен на 15 юли (събота), от 20:30 ч. и на 25 юли (вторник) на сцената на Sofia Summer Fest в Южен парк II от 20:00 ч., заедно със специален гост.

Главните действащи лица в това дългоочаквано събитие са Чавдар Вълков – цигулка, Лора Табакова – виолончело и Георги Милтиядов – пиано. За големия концерт с оркестъра на Плевенска филхармония в София, очаквайте на сцената разказвачът на музикалната приказка Камен Воденичаров. Той ще преведе публиката през различни епохи с музика от целия свят, произведения от Шопен, Дворжак, меломаните ще чуят „Либертанго” от Пиацола, Shape of my hart, Smooth criminal, Лара Фабиан, емблематичния „Кашмир” на Лед Цепелин за симфоничен оркестър и солисти. Изключително зареждащо и емоционално събитие за лятото със забележителна програма.

Проект по идея на Чавдар Вълков, концертмайстор на Плевенска филхармония, който прави възможно да се срещнат поп и рок музиката с класиката в симфонично изпълнение. Камен Воденичаров е разказвачът на музикалната история през различните стилове, континенти и композитори. Един истински красив, приятен и завладяващ концерт, който ще ви отведе и до 90 – те в България, с музика и на Ку-ку бенд.

Гост-солист в Плевен ще бъде певицата Ивелина Първанова. В програмата в Плевен са включени произведения от различни композитори. Селекцията е с най-доброто от всички концерти на “ГеоМарЧаЛо” през изминалите години, а за София програмата е още по-богата от музикални изпълнения.

Един проект на ГеоМарЧаЛо, в който класиката се превръща в модерна музика и модерната музика – в класика. Автор на аранжиментите на произведенията е талантливия и продуктивен млад композитор Георги Милтиядов.

Събитието е част от празничния творчески сезон на Плевенската филхармония по повод 70-годишнината от нейното създаване.