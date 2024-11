Флейтова палитра от произведения подготвят в НМА

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с гл.ас.д-р Ива Любомирова, Антония Мирчева и Виктор Костов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 29 ноември от 18.00ч. в концертната зала на НМА д-р Ива Любомирова ще представи младите таланти: флейтистката Антония Мирчева и пианиста Виктор Костов. В програмата ще прозвучат Трио за две флейти и пиано от Фредерик Кулау (1786–1832), Соната за флейта и пиано от Ервин Шулхоф, Соната за флейта и пиано, оп.14 от Роберт Мужински (1894–1942), Соната за флейта и пиано, оп.23 от Лоуел Либерман (р. 1961) и Анданте и Рондо за две флейти и пиано от Франц Доплер (1821-1883). Входът е свободен.

Гл.ас. д-р Ива Любомирова е родена в София. На седем години започва да учи флейта при изтъкнатия педагог Ст. Ставрева. Нейният дебют като солист е на 14 години със Симфоничния оркестър на БНР. Международната ѝ кариера започва същата година с рецитал в Белград, Сърбия. В следващите години Ива Любомирова се утвърждава, като един от най-изтъкнатите млади таланти на българската класическа музика, спечелвайки множество награди от национални и международни конкурси.

След дипломирането си от НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в класа по флейта на Проф. Г. Спасов продължава обучението си в САЩ с Проф. Дж. Уокър в Лос Анджелис и Проф. Дж. Фелбер в Санта Барбара (Калифорния). По същото време печели пълна стипендия в Университета на Южен Илинойс (SIU) и първа награда на Флейтовата асоциация в Сейнт Луис за най-добро изпълнение на френски автор (в класа на Проф. С. Лорд).

През 2000г. Ива Любомирова се завръща в Европа и продължава обучението си в Фолкванг Хохшуле в Есен (Германия) в класа по флейта на Проф. Г. От. 2001г. е носител на първа награда и престижната стипендия „Бруно Шулер“ в Цюрих. През 2002г. се дипломира в Музик Хохшуле Винтертур - Цюрих (Швейцария) в класа по флейта на Проф. Г. Румпел и в класа по пиколо на Проф. Дж. Росе. През годините участва в майсторски класове на водещи, световни флейтисти като А. Адорян, Е. Паю, П. Галоа, Р. Уин, Ф. Берно и др.

Ива Любомирова успешно концертира като солист на различни камерни и симфонични оркестри в Европа, Северна и Латинска Америка. На двайсет години става първи флейтист в Симфоничния оркестър на Монтерей (Мексико). Била е първи флейтист на Младежката европейска филхармония (Германия), Нов симфоничен оркестър (София), Амадеус оркестър (София), Симфониета (София) и Български фестивален оркестър (София). Тя е редовен участник в международни музикални фестивали.

След успешно издържан конкурс от 2005г. Ива Любомирова е преподавател по флейта в НМУ “Л. Пипков“. От 2019г. е хоноруван преподавател, от 2020г. е щатен асистент, а от 2022г. е главен асистент до настоящия момент в Инструментален факултет, катедра „Духови и ударни инструменти“ на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ София.

В периода от 2005г. досега тя е получила индивидуални награди за педагогическа дейност, както и множество награди на нейни ученици и студенти участвали в международни и национални конкурси. Педагогическите ѝ постижения включват и работата като асистент на световно-известния флейтист Проф. Деян Гаврич.

Ива Любомирова води майсторски класове и е редовен член на журита на международни и национални конкурси в Европа и Азия като – МК „Даворин Йенко“ Белград, Сърбия, МК „Полихимния“ Скопие, С. Македония, МК „Теобалд Бьом“ Мюнхен, Германия и др.

Антония Мирчева е родена на 22.08.2000г. в София. Започва да свири на флейта на 10-годишна възраст в Национално музикално училище „Любомир Пипков“ в класа на гл. ас. д-р Ива Любомирова, при която завършва магистърска степен с отличие в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. От 15-годишна се явява на национални и международни конкурси по флейта и камерна музика, от които има спечелени над 50 награди и отличия. Носител е на пълна стипендия на XXX Международен форум в Дикирш, Люксембург.

Била е солист на редица професионални оркестри в страната и чужбина, като е имала множество изяви на големите сцени в България заедно с едни от най-изявените диригенти. Участвала е активно в майсторски класове на Деян Гаврич, Георги Спасов, Андраш Адорян, Марио Кароли, Кирстен МкКол, Паоло Табальоне, Филип Берно и много други. Понастоящем е специализант в класа по флейта на гл. ас. д-р Ива Любомирова в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

Виктор Костов е роден на 27.09.2000г. През 2019г. Виктор Костов завършва Национално Музикално Училище „Л. Пипков“. Продължава своето обучение в Национална Музикална Академия „П. Владигеров“, като в момента е студент магистратура специалност пиано и специализира оперно-симфонично дирижиране.

Едва на 10 годишна възраст, Виктор печели първия си конкурс, а именно XII Национален Конкурс „Млади инструменталисти и певци“ – „Светослав Обретенов“, Провадия, 2010г.

През 2011г. в гр. Перник, Виктор Костов печели първа и специална награда „Орфей“ на Международния конкурс за „Млади изпълнители на класически музикални инструменти“, като получава възможността да открие следващото издание на конкурса, с изпълнение на Концерт за пиано и оркестър №4 от Й. Хайдн.

От тогава до сега, Виктор е лауреат на множество национални и международни конкурси в България, Сърбия, Гърция, Австрия, Малта, Беглия, Сигнапур и др. От 2017г. заедно с Кристиян Христов (тенор) реализират съвместния си проект „Музикална епоха“, на сцената на НМУ „Л. Пипков“, като от тогава до сега имат над 60 съвместни изяви и концерти.

Той е работил и участвал в множество майсторски класове и курсове с професори от цял свят:

- Русия – проф. Татяна Левитина, проф. Игор Петрин, проф. Елена Башкирова,

- България – акад. Атанас Куртев, проф. Виктор Чучков, проф. д-р Борислава Танева, проф. Илия Чернаев

- Италия – проф. Рафаел Салинас, проф. Александър Хинчев, проф. Антонио Ди Кристофано, проф. Микеле Росетти, проф. Лоренцо Ди Белла

- Австрия – проф. Божидар Ноев, проф. Александра Карастоянова-Херментин, проф. Мария-Елизабет Хофмюлер

- Германия – проф. Панчо Владигеров – джуниър.

- Гърция – проф. Агата Леймони

- САЩ – проф. Павлина Доковска, проф. Емма Тахмизиян, проф. Иво Калчев, проф. Йовчо Крушев

