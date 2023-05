Фламенко пианистът Пабло Рубен Малдонадо: "Любовта трябва да ръководи света"

Your browser does not support the audio element.

"Любовта трябва да ръководи света. Насилието поражда насилие". Това заяви фламенко пианистът и композитор Пабло Рубен Малдонадо пред Classic FM. Заедно с перкусиониста Панчо Браняс и танцьорката Соня Франко, той ще представи днес, 18 май от 20.00 ч. в Sofia Live Club, своя авторски проект Tocan-do-s. "Това е игра на думи- означава "свирят двама" или "свирят в "до""", пояснява Малдонадо.

Испанските артисти гостуват на Международния фестивал "Камералия". Той е част от Календара на културните събития на Столичната община, а фламенко вечерта в програмата на "Камералия" е подкрепена от Институт Сервантес- София.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с Пабло Рубен Малдонадо и Панчо Браняс в превод на артистичния директор на фестивала Людмил Ангелов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Пабло Рубен Малдонадо е пианист и композитор от Гранада. Счита се за един от най-добрите пианисти на съвременното фламенко. Създал е свой собствен език: фламенко на пиано, без да имитира китара. Получил е националната награда "Фламенко днес" за най-добър инструментален диск за албума "Извън реалността".

Панчо Браняс е перкусионист. Бил е преподавател по ударни инструменти в Консерваторията на Малага и в тази във Валверде дел Камино в Уелва. Има над 50 записани диска и е свирил на фламенко кахон с големи изпански изпълнители. Автор е на дискове с неговите собствени произведения като "Прошепнато танго" и Magical thing.

Соня Франко е балерина и хореограф. Представяла е танцови спектакли по целия свят. Била е част от трупата на Сара Барас в спектакъла "Сенки", с който е направила международно турне. Получила е наградата “Живо фламенко Карлота Сантана Ню Йорк“, както и артистична резиденция "Даниел Доня".