Финландският писател Макс Сеек гостува в "Повече за книгите" по Classic FM

Your browser does not support the audio element.

Едно от най-нашумелите и обичани имена на финландския криминален жанр Макс Сеек гостува в София. Той винаги е имал страст към литературата и след дълги години работa в сферата на маркетинга се обръща професионално към писането. Големият му пробив идва с първата част от окултната му криминална поредица за полицайката Йесика Ниеми – „Ловци на вещици“ , която го прави първият финландски криминален автор от десетилетия насам, влязъл в бестселър листата на „Ню Йорк Таймс“. Оттогава правата за книгите му са продадени в над четиридесет държави, а тази година беше удостоен с най-престижната награда за скандинавски криминален роман – „Стъклен ключ“.

Авторът пристигна в София, за да представи дългоочакваната трета част от поредицата за Йесика Ниеми - „Омраза”

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Макс Сеек в превод на Георги Исаев, разположено в звуковия файл под главната снимка!