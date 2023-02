Филми за Енио Мориконе, Вилхелм Фуртвенглер и Пина Бауш показват в "Master of art"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с основателя, артистичен директор и член на международното жури на фестивала Найо Тицин, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Осмото издание на фестивала за документални филми, посветени на културата и изкуството, "Master of art" ще се проведе в София, Пловдив, Варна и Стара Загора в периода 10 февруари - 8 март. Фестивалът представя над 50 документални пълнометражни и късометражни филма в категориите Архитектура, Дизайн и мода, Изобразително изкуство, Музика и танц, Литература, Фотография, Театър и кино, Съвременно изкуство и Изкуство и власт.

Снимка: Master of Art Film Festival

Откриването е на 10 февруари (петък) от 18.00 ч. паралелно в кино „Люмиер“ (София), Lucky Дом на киното (Пловдив), Фестивален и конгресен център (Варна) и Регионална библиотека „Захарий Княжески“ (Стара Загора). Филмът, избран да даде старт на фестивала, е италианската продукция „Ботичели, Флоренция и Медичите“ (реж. Марко Пианиджани). Традиционен партньор на фестивала е Националният дворец на културата, а билети за откриването в София в уютната зала на кино „Люмиер“ вече няма. "Преодолели сме предразсъдъците, че документалното кино не е интересно. Доказателството е продадените билети преди две седмици за прожекцията", подчерта организаторът Найо Тицин по време на гостуването си в Classic FM.

В същия ден от 20.00 ч. показваме и българския документален филм „Пеещи артисти“ с продуцент Игор Марковски. 55-минутна документална лента на режисьора Васил Стефанов в черно-бели и цветни кадри и стерео звук ни среща с популярни български изпълнители и актьори, сред които Орлин Горанов, Добрин Досев и Веселин Веселинов – Еко, Людмила Сланева и Герасим Георгиев – Геро, Симеон Владов и Гергана Стоянова, Мая Бежанска и Даниел Цочев, Койна Русева и Миро. Изборът на датата 10 февруари не е случаен – това е денят, в който голямата и толкова обичана българска актриса Татяна Лолова щеше да навърши 89 г. "Пеещи артисти" е последният творчески проект, в който тя участва, и отново ще бъде показан паралелно в София, Пловдив, Варна и Стара Загора.

В основните дни на фестивала предстоят още филмите „Чарли Чаплин: Геният на свободата“ (16 февруари), „Маестро Енио Мориконе реж. Джузепе Торнаторе (12 и 17 февруари), който Найо Тицин описа като „дългоочакван филм, тъй като винаги е любопитно голям творец, Джузепе Торнаторе, разказва за друг голям творец, Енио Мориконе“. Във филмовата селекция са включени и заглавията „Fuoco sacro. В търсене на свещения огън на пеенето (17 февруари), а лентата „Да танцуваш Пина“ (18 февруари) представлява, по думите на Тицин, „два паралелни разказа- танцьори от 14 африкански страни се събират в Сенегал, за да възродят хореографията „Пролетно тайнство“, както и поставянето на спектакъла „Ифигения в Таврида“ от Кристоф Вилибалд Глук на сцената Дрезденската опера“.

По време на фестивала ще бъде показан и филм за Вилхелм Фуртвенглер като главен диригент на Берлинската филхармония и челистката Анита Лаксер Валфиш, която се спасява в концлагера в Аушвиц. Лентата „Музика под свастиката- маестрото и челистката от Аушвиц“ разкрива сложните взаимоотношения между артистите и властта -двама творци в общуване с Третия Райх чрез музиката.

В афиша на Master of Art 2023г. привличат вниманието филмите „Бунюел: Режисьор-сюрреалист“ (19 февруари), „Саграда Фамилия: Предизвикателството на Гауди“ (23 февруари), „Името ми е Алфред Хичкок“ (24 февруари), „Геният на Джани Версаче (25 февруари), „Труман и Тенеси: Интимен разговор“ (26 февруари), „Линч/Оз“ (26 февруари), „Марсел Марсо: Изкуството на тишината“ (28 февруари), „Артуро Мари: Фотографът на папите“ (1 март).

Фестивалът се осъществява с подкрепата на Национален фонд "Култура", Национален филмов център, Италиански културен институт, Институт Сервантес, Гьоте-институт.

Фестивалът е част от Календара на Културните събития на Столична община. Наградата за най-добър български документален филм се осигурява от Държавен културен институт към МВнР, традиционен партньор на фестивала.