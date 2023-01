Филхармония "Пионер" възкресява Бийтълс сюита със Софийската филхармония

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Любомир Денев-син, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Софийската филхармония застава на една сцена с младата смяна класически музиканти от Филхармония "Пионер" с диригент Любомир Денев-син. Солист ще бъде изумителният пианист Емануил Иванов. Програмата ще предизвика интерес както сред почитателите на класиката, така и сред тези, които предпочитат джаза и Бийтълс. Музикалното събитие предстои на 22 януари 2023г. от 18.00ч. в голямата зала "България".

В програмата ще прозвучат Едуард Елгар - Тържествен и церемониален марш №1, оп.39 "Земя на надежда и слава", Джордж Гершуин - "Рапсодия в синьо" за пиано и оркестър, както и Бийтълс сюита за детски хор и симфоничен оркестър от Любомир Денев-баща. "Тази сюита е написана от баща ми преди много години за Софийската филхармония. Доста е изпълнявана в България, но я възраждаме. В нея има препратки към Морис Равел, Йохан Себастиан Бах и към други класически произведения", разкри Любомир Денев-син пред Classic FM. По думите, му новите поколения възприемат много добре музиката на Бийтълс. В концерта ще участват Детския филхармоничен хор, ръководен от Милена Яцино, и хор "Сладки пуканки", дирижиран от Светлана и Емил Струнджеви. "На сцената ще се качат 120-130 музиканти", отбеляза още Любомир Денев-син.

Филхармония "Пионер" успешно обновява музикалните си инструменти, като сред най-новите попълнения са туба, бас кларинет и чинели, както и два нови контрабаса. "Децата трябва да са достигнали до определена техническа подготвеност. Изисква се 6-7 години за целта. В оркестъра участват и деца, които не са от музикални училища, а имат частни преподавател", коментира Денев-син. Възрастовата граница на младите музиканти от 13-14 до 22-23-годишна възраст.