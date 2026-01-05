В ефир

Фестивалът в Равена и Рикардо Мути ще отдадат почит на Мануел де Файя

По повод150-годишнината от рождението на композитора, която се отбелязва през 2026 г.

Публикувано на 05.01.2026

Фестивалът в Равена обяви предварителен преглед на програмата си за лятното издание през 2026 г. На 30 юни Рикардо Мути ще дирижира оркестъра „Керубини“ в програма, която ще отдаде почит към Мануел де Файя по случай 150-годишнината от рождението на испанския композитор.

Програмата ще включва Сюита № 2 от „Тривърхата шапка“, както и увертюра към операта „Набуко“ и балета „Четирите сезона“ от „Сицилиански вечерни“ от Верди, заедно с „Болеро“ на Равел.

На фестивала ще гостува и Кралският филхармоничен оркестър под диригентството на Василий Петренко, с цигуларката Ан Софи-Мутер като солист, която ще изпълни Концерта за цигулка на Бетовен, а също така ще прозвучи и неговата известна Симфония № 5.

