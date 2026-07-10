Фестивалът „Пучини“ в Торе дел Лаго отбелязва 100 години от премиерата на "Турандот"

Фестивалът „Пучини“ в Торе дел Лаго ще открие 72-рото си издание на 17 юли с програма, която утвърждава статута му на водещо международно събитие, посветено изцяло на творчеството на тосканския композитор. До 5 септември Големият театър на открито в Торе дел Лаго - Виареджо отново ще се превърне в първокласно място за изпълнение на репертоара на Пучини, събирайки едни от най-изявените гласове на международната оперна сцена и възраждайки емблематични продукции от собственото му художествено наследство.

Централният фокус на това издание ще бъде отбелязването на 100 годишнината от световната премиера на „Турандот“, последната опера на композитора, представена за първи път посмъртно в Миланския оперен театър "Ла Скала" през 1926 г. По този повод фестивалът възражда една от най-представителните си исторически продукции, първоначално поставена през 2008 г., за да отбележи откриването на настоящия театър на открито. Спектакълът, първоначално замислен от Маурицио Скапаро и в момента възстановена от Пиер Франческо Маестрини, запазва сценографията на Ецио Фриджерио и костюмите, проектирани от Франка Скуарчапино, носител на "Оскар" за „Сирано дьо Бержерак“. Продукцията, която се превърна в една от отличителните продукциии на фестивала и беше представяна през последните години на сцени в Европа, Америка и Китай, ще се завърне в Торе дел Лаго след процес на реставрация, ръководен от самата Скуарчапино.

Оперната програма е структурирана около пет основни заглавия от творчеството на Пучини. Наред с „Турандот“ са „Тоска“, „Бохеми“, „Мадам Бътерфлай“ и „Момичето от Запада“. Фестивалът също така поддържа ангажимента си за възстановяване и актуализиране на театралното си наследство чрез повторното използване на исторически продукции и материали, запазени в работилниците на Фондация „Фестивал Пучини“ – направление, което съчетава опазването на наследството с нови подходи към сценичната режисура.