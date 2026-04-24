Фестивалът „Фреквенца“ отваря сцената отвъд концерта — майсторските класове с реален достъп до артистите

В рамките на престижния фестивал „Фреквенца“, който се провежда в зала „България“ от 7 до 10 май, публиката няма да остане само в ролята на слушател. Част от програмата са майсторски класове, водени от виртуозните музиканти, които стоят на сцената — пряка среща с техния метод, мислене и звук.

Класовете са шанс за младите български музиканти да работят в реално време с артисти от световна величина.

Събитията ще се проведат в залите на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и Национално музикално училище „Любомир Пипков“ и са отворени за активни участници и публика.

Програма на майсторските класове:

3 май (неделя)

14:00 – 15:00 ч.

Майсторски клас по пиано (джаз импровизации) на Миша Циганов

16:00 – 18:00 ч.

Майсторски клас по пиано на Мария Меерович

Място: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, нова сграда, ул. „Акад. Людмил Стоянов“ №6

4 май (понеделник)

14:30 – 16:30 ч.

Майсторски клас по виолончело на Джин Чжао

Място: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

5 май (вторник)

11:00 – 13:00 ч.

Майсторски клас по тромбон на Матю Джи

Място: Национално музикално училище „Любомир Пипков“, ул. „Оборище“ №17

13:30 – 15:30 ч.

Майсторски клас по виола на Роман Шпицер

14:30 – 16:30 ч.

Майсторски клас по виолончело на Борис Андрианов

Място: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

7 май (четвъртък)

11:00 – 13:00 ч.

Майсторски клас по туба на Роланд Сентпали

17:00 – 19:00 ч.

Майсторски клас по валдхорна на Саар Бергер

Място: Национално музикално училище „Любомир Пипков“

9 май (събота)

9:30 – 11:30 ч.

Майсторски клас по цигулка на Барнабаш Келемен

11:00 – 13:00 ч.

Майсторски клас по тромпет на Сергей Накаряков

Място: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Междувременно Фестивалът обяви и нови, атрактивни цени за концертите, като и възможност за общ билет за четирите вечери на цена от 40 лева.

Майсторските класове са със свободен достъп за участници и публика.