Фестивал Allegra представя провокативния формат The Beethoven Project

Чуйте интервюто на Георги Митов-Геми с Мария Найденова-Абрашева- административен директор на Фестивал Allegra, разположено в звуковия файл под главната снимка!

След като подари на почитателите на класическата музика незабравимо лято, фестивал Allegra хвърля ръкавицата с провокативен формат и през зимата - The Beethoven Project.

Амбициозен проект, в който петте концерта за пиано на Бетовен ще бъдат изпълнени от един солист – българския пианист с успешна световна кариера и признание - Емануил Иванов, в рамките на три вечери - два камерни и един симфоничен концерт, на 9, 10 и 12 февруари в залата на Централен военен клуб.

Идеята хрумва на създателя и двигател на фестивал Allegra Петър Найденов, соло-контрабасист на Люцернския симфоничен оркестър и преподавател в Цюрихския университет за изкуства (ZHdK), който коментира: „името на Емануил Иванов се появи на моя “радар” след като спечели първа награда на конкурса Феручио Бузони. Знаех, че това е огромно постижение, защото конкурсът е известен с факта, че често първата награда не се присъжда. Дори такъв титан като пианиста Алфред Брендел получава едва четвърта награда на този конкурс. Първия запис на Емануил, който чух беше от рецитала му в миланската “La Scala” и аз бях като омагьосан от началото до последния тон!

Фактът, че концерта се излъчваше без публика заради Корона епидемията добавяше една мистика в атмосферата. Помня как ентусиазирано разпращах YouTube-линка на колеги, за да се похваля какъв пианист имаме и знаех, че рано или късно той ще бъде гост на фестивала Allegra, чийто артистичен директор съм“

С богата история и минало, фестивал Allegra се утвърди като водещо музикално събитие и заслугите са на екипа, който успява да осигури на родната публика не само най-доброто на класическата музикална сцена като изпълнители и диригенти, но и предизвиква аудиторията и самите себе си с амбициозни формати, които събират виртуозите на музикална сцена с гениални композитори.

„Моето предизвикателство беше да измисля форма̀та. Вътрешно усещах, че не искам това да бъде типичния класически концерт - увертюра, инструментален концерт и симфония. Исках Емануил да бъде центъра, така да се каже слънцето в преносен смисъл, около което да се въртят планетите. И така дойде идеята за цикъла с петте концерта за пиано от Бетовен, изпълнени в три последователни вечери. Един солист, три вечери, пет концерта. Партньори на солиста в това предизвикателство ще бъдат струнния квинтет към Опера Цюрих, фестивалния оркестър Алегра и маестро Николас Паске“, допълва артистичната си концепция Петър Найденов.

Антон Диков е първият пианист в България, осъществил цялостно изпълнение на петте концерта за пиано и оркестър от Бетовен. Цялостното изпълнение на интеграла става факт през 1980 г. - за първи път в град Русе, с Русенска филхармония, под диригентството на Румен Байраков (№ 1 и № 3) и Алипи Найденов (№ 2, № 4, № 5), и след това в София, съвместно със Софийска филхармония и Константин Илиев, в две матинета на 16 и 30 ноември, в зала „България“.

Близо 24 години по-късно, в три празнични вечери Емануил Иванов ще направи истински подарък на ценителите на класическата музика със своята виртуозност и драматургичност в изпълнението на петте концерта на Бетовен – пълното сливане на пианото на Иванов с гениалността на Бетовен.

Програма

9 февруари концерт за пиано N1и N3

10 февруари концерт за пиано N2 и N4 , в тези две вечери Емануил Иванов ще бъде акомпаниран от Струнен квинтет на Опера Цюрих.

12 февруари концерт за пиано N 5 Императорски ще бъде акомпаниран от Фестивален оркестър Алегра с диригент, вече познатият на столичната публика Николас Паскѐ

Билети - https://allegrafestival.com/bg/concerts-winter/ и на касата на зала „България".

Емануил Иванов привлече международно внимание с Първа награда на конкурса за пиано „Феручо Бузони“ в Италия, която получава заслужено през 2019 г. Това постижение е последвано от концерти в някои от най-престижните зали в света, включително Teatro alla Scala в Милано и Herculessaal в Мюнхен.

Емануил Иванов е роден през 1998 г. в гр. Пазарджик, България. Още от ранна възраст проявява силен интерес и любов към музиката. Той смята присъствието на симфоничната музика, особено тази на Густав Малер, за изключително влияние върху музикалното му възпитание през детството му. Започва уроци по пиано при Галина Даскалова в родния си град около седемгодишна възраст. Иванов учи при известния български пианист Атанас Куртев от 2013 до 2018 г. Впоследствие учи с пълна стипендия в Кралската консерватория в Бирмингам под ръководството на Паскал Немировски и Антъни Хюит, а в момента е студент с диплома за напреднали в Кралската музикална академия в Лондон.

Фестивал Allegra с гордост застава на световната фестивална сцена на класическата музика и е основният провокатор на родния музикален афиш да се представят произведения, които са далеч от клишетата и представят фино необятността й. През годините екипът на Алегра превърна участниците във фестивала в една голяма фамилия, която споделя мисията и удоволствието от музиката.