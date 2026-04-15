Фестивал Allegra – музикални фойрверки в сърцето на София

След изключителния успех от зимата с „The Romantic Project“, Allegra 2026 разгръща своята концепция, поставяйки емоцията, дълбочината и лиризма на Романтизма в центъра на музикалното преживяване. Лятното издание не просто наследява енергията на зимното, а го доразвива с още по-наситен и вдъхновяващ афиш и солисти.

В последните години Allegra се налага като бижу, оформящо се като център в наситената лятна артистична програма на столицата. Всяко лято неговият създател и основен двигател Петър Найденов претворява мисията си да култивира вкус, да провокира сетивата и да открива нови и вдъхновяващи имена на хоризонта на класическата музика. Верен на традицията да поднася подаръци на ценителите, този път той реализира една голяма мечта: срещата на сцената на Централния военен клуб със световноизвестните Quartetto di Cremona.

Изключителна привилегия е това издание на летният фестивал Allegra да бъде открито именно от Quartetto di Cremona. Музикантите от този квартет заличават границата между сцена и зала, превръщайки концерта в интимно и въздействащо преживяване – за ценителите на операта, виртуозността и истинското музикално изкуство. В ръцете им оживяват инструменти на Никола Амати и Паоло Тесторе, чиито топъл тембър допълва великолепното усещане. Късмет е да се докоснеш на живо до изкуството на тези музиканти – едни от най-търсените посланици на италианската музикална традиция по световните сцени.

В тази първа фестивална вечер публиката ще преживее богата палитра от емоции. В програмата - Джакомо Пучини – Хризантеми , Джузепе Верди – Струнен квартет в ми минор и Франц Шуберт – Струнен квартет № 14, в ре минор, D. 810 „Смъртта и момичето“.

На 14 юли Allegra ни среща с двама духовни съмишленици – Шуман, който разпознава в младия Брамс „оня, който трябваше да дойде“ и Брамс, който цял живот носи естетиката на своя ментор. Ще се пренесем там, където пролетната еуфория на Струнния квартет в ми-бемол мажор на Роберт Шуман среща есенната мъдрост на Йоханес Брамс, претворена в Кларинетния му квинтет. За този концерт Петър Найденов събира ансамбъл от виртуози. Жак Амон води квартета с изящество, Фабио ди Кàзола внася топлината на Брамсовия кларинет, а един от любимците на фестивалната публика - Валерий Соколов задава интелектуалната дълбочина на струнните. Към него се присъединява Стоимен Пеев, чието присъствие добавя стабилност и енергия. Лех Ушински и Екарт Рунге изграждат плътната, топла основа, която разкрива дълбоките емоционални пластове на двете концертни творби.

Два дни по-късно, на 16 юли, е вечерта, в която се усеща синергията, родена от срещата на най-талантливите млади музиканти с опита на звездите на световната сцена – това накратко е The Next Generation Orchestra, проект или по-скоро мисия, с която Allegra се гордее и подкрепя с много любов. На сцената ще излязат най-добрите студенти от майсторските класове на три големи фигури в съвременното изпълнителско изкуство: Ямей Ю (цигулка), Йокю Джамполат-Раст (виола) и Константин Хайдрих (виолончело), с участието и вдъхновението на артистичния директор и създател на Allegra - Петър Найденов (контрабас). Програмата обединява произведения, в които се преплитат младежкият порив и почитта към традицията.

Вечерта започва с Вариациите по тема от Чайковски на Антон Аренски – музикална епитафия към неговия учител, превръщаща тъгата в паметник на традицията. Следва дързостта на 17-годишния Моцарт и неговия Концерт за цигулка №1, вдъхновен от италианското belcanto. Финалът е със слънчевата Серенада за струнен оркестър на Йозеф Сук – плод на напътствието на Дворжак да създаде „нещо светло“, превърнато в символ на младежка любов и оптимизъм

Виена – вечният притегателен център на музикалния гений и сцена на най-големите симфонични триумфи – е невидимата нишка във финалната вечер на тазгодишното издание на фестивал Allegra на 17 юли. Градът на триумфите на Бетовен, Брамс и Щраус-син стои в основата на празничния катарзис. На сцената излиза изключителната Йоана Гойчеа, лауреат на най-престижните конкурси и притежател на исторически „Гуаданини“ от 1761 г. Нейният интелигентен звук и огнен темперамент разкриват дълбоката човешка емоция на Концерта за цигулка от Брамс. Под палката на Джеймс Лоу, майстор на оркестровия баланс, Фестивалният оркестър „Алегра“ ще превърне финала в звуков фойерверк. Така програмата затваря своя кръг: от героичния патос на Бетовен, през философската дълбочина на Брамс, до искрящата виенска радост на Щраус – напомняйки, че изкуството неизменно води към светлината.

Паралелно с концертната фестивална програма от 6 до 19 юли ще бъде проведено 12 издание на международната лятна академия Allegra, която ще предложи три майсторски класа по цигулка – на проф. Ямей Ю, проф. Йоана Гойчея, и проф. Валерий Соколов, два по виола – на проф. Йокю Джамполат-Раст и проф. Лех Антонио Ушински, два по виолончело – на проф. Константин Хайдрих и проф. Екарт Рунге, по пиано на проф. Жак Амон, по кларинет на Фабио ди Казола, по камерна музика на Quartetto di Cremona, по оркестрово дирижиране на прф. Екарт Вичик и на проф. Йоханес Шлефли съвместно с Джеимс Лоу. Верни на мисията си ежегодно да подпомагат талантливи ученици и студенти от България организаторите обявиха конкурс Virtuoso, който предоставя стипендии за участие в майсторските класове.

Академия Allegra се провежда в НМУ «Любомир Пипков», а съпътстващи събития ще има в СГХГ и ОКИ Красно село.

Подробности за програмата на фестивала, информация за звездните преподаватели и солисти, както и билети за концертите може да намерите на https://allegrafestival.com/bg/concerts/2026-summer/. И тази година за вярната публика на Allegra е предвиден фестивален билет, който осигурява достъп до всички концерти на преференциална цена.

Фестивал и академия Алегра се провеждат под патронажа на Посолството на Швейцария, с финансовата подкрепа на Столичната община – Столична програма "Култура", Направление "Културно-образователни проекти, развитие на публиките" и Календар на културните събития и в партньорство с НМУ «Любомир Пипков».