Фани Куцарова: "Второто издание на „Музикални зографи“ събира изкуствата за широката публика"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Фани Куцарова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Фестивал „Музикални зографи“ - една от най-иновативните културни платформи у нас. Обединява музика, визуални изкуства, кино и литература.

На събитието, което ще се проведе от 4 октомври до 16 ноември публиката не просто слуша или гледа, а преживява многопластовото въздействие на изкуството.

Фестивалът събира на една сцена млади дарования и утвърдени творци – музиканти, художници, писатели и режисьори с мисия да изгради мост между поколенията, традиция и съвременност.

„Музикални зографи“–4 октомври до 16 ноември- един фестивал между звука, образа и словото.

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛ „МУЗИКАЛНИ ЗОГРАФИ“ - 2025

4-5 октомври – Сцена Централни Хали – пред фестивални дни – Образователен кино уикенд с дискусия и представяне на режисьора Николай Василев – носител на редица международни отличия

1 - ДОБРИЯТ АД

БНТ представя: „ДОБРИЯТ АД“ с Теодосий Спасов

автор и режисьор

Николай Василев

оператор

Борислав Георгиев

“На нас ни остава единствено да намерим помирение между душата и тялото. И това би трябвало да е нашето персонално основно занимание. В природата така е устроен човешкият род, че на всеки му се иска да е божествен, да твори върху душата на ближния си. Ако може ближният да е зависим от теб – ти се обожествяваш.

Независимост! Може човек да си я плати и да тръгне, като Орфей в Ада с риск да бъде разкъсан от зависимите след това.”

2 - ГЛАДИАТОР

с Боян Радев

Един човек на ръба на живота потегля на пътешествие в миналото на среща със себе си. Една среща на борба и помирение, на творчество и разруха. Пред какво ще се изправи накрая? Може ли неговата статуя от гладиаторската младост да върне смисъла и надеждата?

сценаристи

Петя Тетевенска, Свобода Маданска

оператор Борислав Георгиев

режисьор Николай Василев

продуцент Меджик Шоп

ко-продуцент Криейтив снаб

3 - Резервно крило

БНТ представя: „РЕЗЕРВНО КРИЛО“ с Атанас Хранов

автор и режисьор

Николай Василев

оператор

Борислав Георгиев

„Това не е свободата, че във всеки един момент ти може да направиш точно това, което поискаш. Не е така! Във всеки един момент ти, ползвайки своята си свобода, трябва да си отговорен с това дали не засягаш нечия друга свобода.

Тази свобода помага ли ти да станеш по-добър и да минеш в някакво по-красиво и смислено ниво или напротив дърпа те назад. Аз се опитвам да живея по тия закони.“

4 - Документалният филм „Ваклуш“ с прожекция в София

След впечатляващото си пътешествие през редица международни фестивали и културни събития по света, документалният филм „Ваклуш“ отново ще бъде прожектиран в София. Любителите на стойностното кино ще имат възможност да го гледат на 4 октомври (събота) от 18.00 часа на сцена Централни хали.

Филмът е посветен на 100-годишнината от рождението на духовния учител Ваклуш Толев – една от най-интересните и нестандартни фигури в съвременната българска история. Режисиран от документалиста Николай Василев, „Ваклуш“ е резултат от близо 20 години работа – сниман в периода 1998–2022 г., той съдържа непоказвани досега кадри от живота на Толев и дълбок разказ за неговите идеи.

Филмът не е просто биографичен портрет – той е духовно пътешествие. През обектива на Василев оживява един човек, който въпреки че е бил политически затворник твърди, че страданието не съществува, а е форма на развитие; че злото е нееволюирало добро; че човекът не е грешник, а бог в развитие. Тези идеи са сърцевината на създаденото от него учение, наречено „Път на Мъдростта “.

„Ваклуш“ е признат в България и по света – досега е селектиран за участие в 40 международни фестивала, а вече има 18 награди от държави като САЩ, Франция, Индия, Швеция, Швейцария, Венецуела и Филипините. Филмът бе част от откриването на Дните на будителството в Токио и заема второ място в класацията на Националния филмов център за най-гледан документален филм на последното десетилетие.

Сред участниците в лентата са видни фигури от обществения и академичен живот: президентът Петър Стоянов, д-р Илко Семерджиев, политологът Огнян Минчев, както и учени и преподаватели от Софийския и Пловдивския университет. Техните лични спомени и анализи изграждат многопластов портрет на една личност, която надхвърля границите на времето и пространството.

Режисьорът Николай Василев е добре познат с други силни и вдъхновяващи документални ленти като „Формулата на Тео“, „Да бъдеш Майстора“, „Гладиатор“ и наградения с Jameson Award филм „Приказки“.

Прожекциите имат единствено образователна цел, за да привлекат повече млади хора към опознаването на испано и португалоезичната култура и нейното отражение в света на музиката и изкуството.

15 октомври 2025 – Откриване на фестивал „Музикални зографи“

Концерт трио пиано – гъдулка – кларинет в състав Фани Куцарова – Мартин Владимиров – Венцислав Трифонов – Централен военен клуб – 19.30

Водещ Георги Митов – Геми – водещ, автор и журналист в Класик ФМ и БТВ радио

Музикантите Венцислав Трифонов (кларинет), Фани Куцарова (пиано) и Мартин Владимиров (гъдулка) ще представят свой авторски прочит на произведения от класическата музика с вплетени елементи от българския фолклор.

„Концертът не е само за ушите, но и за очите.“ В партньорство с художника Румен Статков, който ще създава акварели по време на изпълнението, това представление ще бъде една истинска аудиовизуална експлозия. Статков, известен със своите портрети и графики на световноизвестни личности, ще изобрази музикалните произведения, като така ще предостави на публиката уникална възможност да се потопи в света на звуците и образите едновременно“.

Проектът е иновация в музикалния и визуалния свят: възможност за публиката да се наслади на премиерни изпълнения и да преживее емоционалната стойност на съвременното изкуство. Венцислав Трифонов, Мартин Владимиров и Фани Куцарова не само създават уникален музикален продукт, но и изследват нови музикални форми и взаимодействия.

В програмата:

Дариус Мийо (1892-1974) - Серенада (1936)

Увертюра Divertissement Игра

Франсис Пуленк (1899-1963) - Покана за замъка (1948) - Сценична музика към пиесата на Жан Анюи

Първо действие Второ действие Трето действие

Фолклорни произведения

18-19 октомври – Китарен уикенд с участието на Дуо Вили и Жени, Деляна Петкова, Руей Джу (Китай), Христо Йорданов и Денислав Тенев – сцена Централни Хали

Програма рецитал Деляна Петкова – 18.10.2025 събота, 18.00 ч

Деляна Петкова е на 20 г. Свири на китара от 2016, когато започва обучението си в музикална школа в град Враца. През 2021 преминава в класа по китара на доц. Росен Балкански в Централна музикална школа, а момента е трети курс в НМА „П. Владигеров“ отново в класа на Балкански. Взимала е участия в концерти и продукции и е лауреат на международните китарни конкурси в гр. Перник, Кюстендил и Плевен. Участвала е на китарни фестивали солово и като ансамблов изпълнител.

Луиджи Леняни - Фантазия оп.19

Давид Келнер - Фантазия в ла минор

А. М. Бариос - Етюд № 4

Атанас Уркузунов - Токаченица

Й.С. Бах - Гавот 1 и 2 из Сюита оп 995

Росен Балкански - Три български пиеси

Програма рецитал Руей Джу – 18.10.2025 събота, 19.00 ч

Руей Джу е класически китарист от Китай. Страстта му към класическата китара и музиката го довежда в България, където завършва като бакалавър, а сега учи за магистърска степен в класа по китара на доц. Росен Балкански в НМА „П. Владигеров“

М. Андроникос – Латинска сюита

Х. Турина – Соната

Р. Балкански – Старият танц

А. Бариос – Una Limosna por el Amor de Dios

И. Албенис – Астуриас

Програма рецитал Денислав Тенев – 19.10.2025 неделя, 17.30 ч

Денислав Тенев е роден през 2004 г в София. Започва да свири на китара на осем годишна възраст. Страстта му към китарата и музиката го отвежда на много конкурсни сцени, където печели редица национални и международни отличия. В момента е студент в НМА „П. Владигеров“ в класа по китара на доц. Росен Балкански.

Ф. Сор – Гранд соло

Й.С.Бах – Прелюд, фуга и алегро

Р. Балкански – Ръченица и Сонатина

Ф. Таррега – Алхамбра

Ф. Сор – Етюд

Програма рецитал Христо Йорданов – 19.10.2025 неделя, 18.30 ч

Христо Йорданов е роден в Плевен и започва да свири на китара на 12 г. Свири блус и рок музика преди да бъде приет в музикалното училище в Плевен. Там открива класическата музика и най-вече класическата китара. От тогава свири предимно класическа музика. Китарата за него е начин на живот и професия. Печели международни китарни конкурси в гр. Гоце Делчев – първо място две поредни години, трета награда и поощрение в Кюстендил и второ място на конкурс по камерна музика в НМА „П. Владигеров“ с дуо китара и флейта. Сега свири и преподава различни стилове. Христо е бакалавър със специалност изпълнителско изкуство, а в момента учи магистратура в НМА „П. Владигеров“ с преподавател доц. Росен Балкански.

Й. С. Бах – WVB 995

Ф. Сор – Гранд соло

И. Албенис – Астуриас

Ф. Таррега - Recuerdos de la Alhambra

Р. Балкански – Прелюд

Програма рецитал Дуо Вили и Жени 19.10.2025 неделя, 19.30 ч

The Villi and Jenny Duo е новосъздаден музикален проект, обединяващ класическата китаристка Велислава Манчева и пианистката Жени Кирилова. Дуото участва активно в концертни програми, както и в майсторски класове при изявени музиканти, като с изпълненията си пресъздава емоцията и изяществото на класическата музика, проправяйки си път на българската музикална сцена.

Велислава Манчева

Класическата китаристка Велислава Манчева завършва НУИ „Добри Христов“ във Варна в класа на Севдалин Стефанов, след което продължава обучението си в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София, където придобива магистърска степен под ръководството на доц. д-р Росен Балкански.

Лауреат е на множество награди и стипендии от национални и международни конкурси. Участвала е в майсторски класове при утвърдени музиканти като Дарко Багески (Македония), Георги Василев (България/Швейцария), Атанас Уркузунов (България/Франция), Стела Митева-Динкова (България), Столина Добрева (България), Герхард Райхенбах (Германия), Никола Монтела (Италия), Никлас Йохансoн (Дания) и много други. Освен активната си концертна дейност в различни камерни формации, преподава класическа китара и работи за популяризирането на инструмента сред младите музиканти.

Освен музиката, Велислава развива и друг свой артистичен талант – изработката на ръчно направени бижута. Тя е създател на бранда Queen of Gemz, който предлага уникални бижута от бижутерска тел и полускъпоценни камъни. Нейните творения са съчетание между елегантност и бохемски стил, като включват както фестивални, така и ежедневни модели.

Жени Кирилова

Жени Кирилова е родена през 2003 г. Завършва Езикова гимназия „Гео Милев“ в Добрич през 2023 г., след което започва висшето си образование в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност аудио-визуален монтаж и фотография. Свири на пиано от 5-годишна възраст и има дълбока връзка с класическата музика, макар тя да не е основната ѝ професионална насока. Въпреки това, Жени продължава да развива музикалния си талант и е част от The Villi and Jenny Duo заедно с китаристката Велислава Манчева. Освен музиката и киното, Жени проявява интерес към различни форми на визуалното изкуство. Фотографията е нейно вдъхновение, като чрез нея улавя както сценични моменти, така и ежедневни детайли с художествена стойност. Нейният креативен подход и усет към естетиката се проявяват както в музикалните ѝ изпълнения, така и в работата ѝ зад обектива и в монтажното студио. Тя вярва, че изкуството е начин на изразяване, независимо от формата, и непрекъснато търси нови начини да развива своя творчески почерк.

Фернандо Карули - Гранд дуо в ми минор, оп. 86

I част - Allergo

II част - Largo

III - част - Allegro

Лео Брауер - Концерт за китара и оркестър “Елегиако”

I част - Tranquillo

II част - Interlude

III - част - Toccata

Исак Албенис - Астуриас - аранжимент за китара и пиано

Всички участници в Китарния уикенд са млади музиканти с редица национални, международни отличия и майсторски класове. Всички те са с огромен творчески потенциал и надежда за популяризиране на българската китарна школа на родна сцена и извън пределите на страната.

21 октомври 2025 – Рецитал промоция на компактдиск „Истории за класическа китара“ с музика от Росен Балкански на Тео Николов и Яна Лолова – Централен военен клуб 19.30 ч

Тео Николов е роден през 2001 г. в гр. София. С класическа китара започва да се занимава на 9-годишна възраст, като първият му учител е видният български китарист, преподавател и композитор доц. д-р Росен Балкански. До завършване на гимназиалния си курс Тео се обучава при него в Централната Армейска Музикална Школа, след което през 2020 г. е приет като студент на доц. д-р Балкански в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ със специалност Класическа китара. През 2023 г. Тео завършва бакалавъра си с отличен успех, а през 2024 г., пак с отличен успех – магистратура, отново със специалност Класическа китара. В момента Тео е докторант по класическа китара в НМА.

Лауреат на национални и международни конкурси, като Международен конкурс за класическа китара – гр. Плевен, където през 2015 печели II-ра награда, а през 2016 –

I-ва и Международен конкурс за класическа китара „Акад. Марин Големинов “– гр. Кюстендил където печели една II-ра (2014 г.) и три I-ви награди (2015, 2020 и 2022).

Има проведени майсторски класове с едни от най-изявените китаристи в Европа като Аниело Дезидерио (Италия), Зоран Дукич (Хърватия), Герхард Райхенбах (Германия), Майкъл Бътън (Великобритания), Ерик Франсери (Франция), Антоан Гереро (Франция), Ливиу Георгеско (Румъния) и други.

В програмата:

Антон Диабели – Голяма брилянтна соната, Op.102

Andantino Adagio Allegro

Марио Кастелнуово-Тедеско - Фантазия

Andantino Vivacissimo

Франц Шуберт – Соната Арпеджионе

Allegro moderato Adagio Allegretto

Росен Балкански – Прелюд и Скерцо

23 октомври 2025 – концерт на учениците от класа по фолклорно пеене на Нелка Петкова и честване на 20 г преподавателска дейност. Със специалното участие на Мартин Владимиров – гъдулка. – Централен военен клуб 19.30 ч

Нелка Петкова е родена през 1964 г. Има висше образование – магистър по музикален фолклор с квалификация изпълнител и преподавател по народни инструменти и народно пеене, ръководител на битови състави.

1986 – Академия за музикално и танцово изкуство – гр. Пловдив.

1986 – 1990г. Вокален педагог и помощник диригент на хора при ДАНПТ “Добруджа” гр. Добрич.

1989 – 1993г. Изпълнител в трио “Добруджанка”.

1990 – 1993г. Учител по народно пеене в СОУ св. ”Климент Охридски”-гр. Добрич- в паралелка със засилено изучаване на музика.

1993 – 1997г. Диригент на професионален женски народен хор при ФА ”Габрово”.

1993 – 1997г. Преподавател по народно пеене и диригент на детски народен хор при ДФА” Габровче”.

1997г. до сега – солист на световно известния женски нар. хор “БЪЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ – АНГЕЛИТЕ”, носител на званието “Гостуващ артист на САЩ за 2000г.”

1998г. до сега – хоноруван преподавател по народно пеене в НБУ.

2005г. – преподавател по фолклорно пеене в НМУ ”Л. Пипков” София.

Като народна певица - участие в десетки международни музикални проекти със световно известни музиканти като: Боби Макферин, Адриано Челентано, Енрике Моренте, Чифтънс, Алекс Кишнер, Вартина, Фанфари чокарлия, Хун-Хур-Ту, Окай Темиз, Донна Роса, Московското арт-трио и много други.

Солист на БНР и БНТ.

2 ноември 2025 – представяне на 2 книги с концерт – „Панка Пелишек и нейната пианистична школа“ и „Архивът на Димитър Ненов. Систематизации, интрепретации, анализи“ от д-р Полина Антонова – Хон. Преп. в депаратмент „Музика“ в НБУ и Гл. асистент в БАН. – Централен военен клуб 11.00 ч

Архивът на Димитър Ненов. Систематизации, интерпретации, анализи.

автор: Полина Антонова

Книгата е посветена на Димитър Ненов – една от водещите фигури в българската музикална култура и интелектуален елит от първата половина на миналия век. Представя изцяло нотния архив на композитора и част от личната му кореспонденция, съхранявани в Научния архив на БАН. Разкрито е съдържанието на нотните материали, предложена е систематизация и подробно са анотирани ръкописите и свързаните с тях словесни документи. Направен е опит да бъдат открити и научно аргументирани конкретни или хипотетични отговори на наложените в пространството повече от половин век митологеми за житейската и творческа съдба на един от най-енигматичните български музикални творци.

Панка Пелишек и нейната пианистична школа.

автор: Полина Антонова

Книгата е посветена на 125-ата годишнина от рождението на проф. Панка Пелишек (1899 – 1990), една от най-значимите фигури в българската клавирна култура от миналия век. Надарена, артистична и интелигентна личност, тя има ярко присъствие и фундаментален принос за развитието и утвърждаването на българската клавирна школа. Реализира една от най-успешните педагогически практики в професионалното ни клавирно изкуство и извоюва име и престиж в европейски и световен мащаб. Текстът въвежда и анализира архивни материали, свързани с педагогическата практика на Панка Пелишек, които до този момент не са били обект на изследователски интерес. На тази база е направен опит за анализ и интерпретация на специфичния педагогически подход на пианистката. Изследването проследява подробно цялостното ѝ приносно участие в естетическия дебат за концептуалното единство в българската клавирна школа, реализирано чрез нейните различни професионални активности като изпълнител, педагог, лектор, общественик и публицист.

П. И. Чайковски – М. Плетньов – Сюита „Лешникотрошачката“ за четири ръце. Изпълняват Полина Антонова и Фани Куцарова

8 ноември 2025 – „Историческите шаржове на прехода – 35 години от началото“ – представяне на шаржове с дискусия – сцена Централни хали – 19.30 ч

От зората на Демокрацията у нас чрез рисунките и шаржовете си Румен Статков изразява своята активна гражданска позиция. През 1991 рисува в Народното събрание. В следващите години създава над 1000 рисунки, портрети, шаржове и композиции и така до ден днешен. Голяма част от тези произведения не са показвани. С изложбата „ИСТОРИЧЕСКИТЕ ШАРЖОВЕ НА ПРЕХОДА – 35 години от началото“ ще бъдат представени личности и събития от най-новата история на България. Дискусията водена от видни изкуствоведи и политолози ще даде възможност на всеки, който иска да се докосне до творчеството на Румен Статков и до част от злободневните теми и събития, пречупени през призмата на изобразителното изкуство.

9 ноември 2025 – представяне на книгата „Баснословник “от Емануел Икономов – сцена Централни хали – 18.00 ч

Българският писател Емануел Икономов е майстор на късата форма, чиито разнообразни образци той публикува вече 45 години. В своите две дузини сборници той смело прекрачва и смесва различни жанрове, като запазва особено пристрастие към фантастиката и кримито. Автор на над 300 разкази, гротески, фейлетони, басни, миниатюри, той непрестанно изненадва читателите с оригиналните си хрумвания, широки познания, умели интриги с неочакван край и не на последно място с тънък усет за проблемите на съвременния свят. Носител е на редица награди в областта на фантастичната и криминалната литература, а негови произведения са превеждани и публикувани на английски, немски, испански, руски, сръбски, гръцки. В сборника „Баснословник“ той представя двайсет басни, които карат човек не само да се смее, но и да се замисля за причините и последствията от грешките на хората – пардон, животните...

10 ноември 2025 – Концерт дуо пиано – виолончело в състав Яна Лолова – Антонио Илиоски – Централен военен клуб – 19.30 ч

Антонио Илиоски е роден през 2003г. в град Скопие, Република Македония.

На 8- годишна възраст започва да свири на виолончело в ДМБУЦ “Илия Николовски Луй“ (Скопие).

В момента продължава обучението си в Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров “(София), в класа по виолончело на доц. д-р Атанас Кръстев.

Антонио е участвал в много конкурси, повечето от които международни. Бил е на конкурси в Македония, Сърбия, Хърватия, България, Малайзия, САЩ, Словения и други.

Удостоен е с IV награда на International Junior Competition “Antonio Janigro “в Загреб (Хърватия) и III награда на Международен конкурс за виолончело в Словения. По-късно той печели I награда и специална награда на International Persatuan Chopin Society Competition в Малайзия, както и Grand Prix. Печели I награда и на Международния музикален конкурс в Ню Йорк (САЩ).

През 2024г. е лауреат на I награда на Международния музикален конкурс “Полихимния “в Скопие (Македония).

Антонио участва в майсторски класове на Андрей Йоница (Румъния), Разван Сума (Румъния), Валентин Радуциу (Германия/ Румъния), Атанас Кръстев (България), Анатоли Кръстев (България), Михал Дмаховски (Испания/ Полша), Бруно Косет (Франция), Адриан Манту (Румъния), Михаи Жожату (САЩ/ Румъния), Неманя Станкович (Сърбия), Сол Габета (Аржентина/ Швейцария), Рафаел Уолфиш (Англия), Кшищоф Карпета (Полша), Стефан Казаку (Румъния).

Яна Василева Лолова е родена през 2001г. в град София. През 2008г. започва обучението си в НМУ “Любомир Пипков “, а от 2018г. учи пиано при проф. д-р Илия Чернаев. През 2020г. е приета в НМА “Проф. Панчо Владигеров”. През 2024г. завършва висше образование степен бакалавър и в момента продължава обучението си за степен магистър. От 2023г. работи като акомпанятор в Детския радиохор на БНР.

На 11 години печели I награда на II Международен конкурс за млади пианисти Гевгелия, Македония. Носител е на I награда на Международен конкурс за пианисти Ниш, Сърбия (2014г.), I награда и Grand Prix на XXIII Международен конкурс за млади пианисти Враня, Сърбия (2019г.).

В категория камерна музика е удостоена с I награда на Международен конкурс „ Млади виртуози “София, България (2018г.), I награда на Международен конкурс „ Даворин Jенко “Белград, Сърбия (2019г.), l и Специална награда посветена на 190 години от рождението на Й. Брамс на Xlll Академичен камерен конкурс София, България (2023г.) и l награда на XlV Академичен камерен конкурс София, България (2024г.).

Лауреат на I награда в категория акомпанимент на XXI Международен музикален конкурс „ Надежди, таланти и майстори “Добрич, България (2017г.) и Специална награда на името на Проф. Савка Шопова-Маркова от XIV Национален академичен конкурс за ученици и студенти-акомпанятори „ Проф. Савка Шопова-Маркова “(2022г.).

Участва в майсторските класове на Людмил Ангелов, проф. Виктор Чучков, проф. Стефано Манкузо (Италия) и виолончелиста Ромен Гариу (Франция). Била е стипендиант на престижния фестивал за камерна музика „ Musica Mundi “(Брюксел, Белгия), където е работила с известните музиканти Николас Ангелих (пиано, САЩ), Юси Сирала (пиано, Финландия) и Ирен Коган (пиано, Латвия/Израел).

В програмата:

Д. Шостакович - Соната за виолончело и пиано, оп. 40, d moll

I.Allegro non troppo

II. Allegro

III. Largo

IV. Allegro

П. И. Чайковски - Pezzo capriccioso, оп. 62, b moll

С. Прокофиев - Соната за виолончело и пиано, оп. 119, C dur

I. Andante Grave - Moderato animato

II. Moderato - Andante dolce

III. Allegro, ma non troppo

13 ноември 2025 – Рецитал на проф. Герхард Райхенбах – класическа китара, Германия – Централен военен клуб 19.30 ч

Проф. Герхард Райхенбах е едно от най-значимите имена в света на класическата китара. Солист на оркестри, канен за рецитали в най-големите концертни зали, осъществил поредица от записи на произведения за соло класическа китара, Герхард Райхенбах ще представи концертната си програма с включени български произведения отново на сцената на фестивал Музикални зографи.

.В програмата:

Росен Балкански - Прелюд в си минор

Атанас Уркузунов - Cinq impasses*

I Allegro scherzando

II Poco rubato

III Allegro ritmico

IV Sonoro e delicato

V Vivo marcato

Герхард Райхенбах - Три обработки на български народни песни

I Питат ме мамо

II Байрак се развява

III Гайдарско хоро

Росен Балкански - Canto Spirituoso**

Ейтор Вила - Лобос - Пет прелюда

Серджо Ассад - Акварели

16 ноември 2025 – дебютен концерт на Димитър Цонев – пиано Централен военен клуб 11.00 ч

Димитър Христов Цонев - Роден е през 2004г. в София. Започва да свири на пиано на 6 годишна възраст при Антонина Бонева в НМУ "Любомир Пипков", което завършва през 2023г. По време на обучението си участва в редица концерти (НМУ, полски културен институт, БАН, НМА и др.) и печели международни конкурси: 2013г. - "Орфеева дарба" , 2015г. - V-ти международен конкурс за млади пианисти Гевгелия-I награда , 2019г. - Вранье-I награда, 2021 и 2022г. - Great Composers Competition; Best Chopin Performance.-II награда От 2023г. е студент в НМА "Панчо Владигеров" в класа по пиано на проф. д-р. Илия Чернаев, където участва активно в концерти и печели 1-ва награда на XI-ти Международен конкурс за млади пианисти в Гевгелия, Македония (2023г.) ; XVI-ти академичен клавирен конкурс, посветен на творчеството на Фр. Шопен, П. Владигеров, Л. Пипков (2024г)-II награда, XVII-ти академичен клавирен конкурс, посветен на творчеството на М. Равел и Б. Барток (2025г.)- II награда. Понастоящем Димитър Цонев е студент в III курс на НМА.

В програмата:

Бетовен соната оп.31 №3

Allegro Scherzo Minuetto Presto con fuoco

Равел - Павана за една починала инфанта

Шопен - Фантазия във фа минор

Шопен -Етюд оп.10 №1

Шопен- Балада №3

Шопен - Скерцо №2