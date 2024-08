Фаготистката и ментор Константина Тодорова: 44 деца ще се обучават тази година в "Академия "Роза"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Константина Тодорова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Четвъртото издание на лятната музикална Академия "Роза" ще продължи от 8 до 17 август 2024г. Сред менторите в нея е фаготистката от Държавна опера Варна и преподавател в НУИ "Добри Христов"- Варна Константина Тодорова. Тя разкри, че 44 деца ще се обучават тази година в "Академия "Роза". След края на обучението си, те ще изнесат концерти, които ще се проведат от 15 август в Шипка, на 16 август в Казанлък и на 17 август в Пловдив. Концертите в Шипка и Казанлък ще бъдат на открито с вход свободен за публиката, а в Пловдив - на закрито в Епископската базилика с платен вход.

Константина Тодорова е родена през 1979г. в град Варна.Започва да учи пиано на 5-годишна възраст, но на 13 години започва да учи фагот при Христина Тусчиева в Музикалното училище във Варна.

От 1998-2002 завършва НМА „Проф.Панчо Владигеров“ в София при професор Йордан Методиев. Докато е студентка, усилено работи в камерни състави и като солист. С духов квинтет Инверсия през 1999г. участва в Лятна Академия Прага-Виена-Будапеща и печелят няколко награди на конкурси в България и Европа. В трио са удостоени с Голямата награда за изпълнение на Хайдн Лондонски триа на Международен конкурс за Млади Таланти в Гърция.

Константина Тодорова започва работа като соло фаготист в Бургаската опера 2001-2009 г, а успоредно от 2003г започва и във Варненската опера като солист фаготист и до днес. Участва във всички оркестри в България ,както на турнета в Европа, Азия и Америка, така и за определени програми. Продължава да се занимава с камерна музика във Варна като солист и като член на различни състави. От 2019 година е поканена за преподавател по фагот в НУИ "Добри Христов", като понастоящем съчетава педагогическите си ангажименти с работата си като артист-оркестрант в Държавна опера – Варна.