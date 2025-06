Фадо звездата Крищина Бранко пред Classic FM: "Музиката е възможност за промяна, защото докосва емоциите"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Крищина Бранко, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Концертът на португалската фадо певица Крищина Бранко и нейния квартет ще се състои на 11 юни в зала България от 19:00 ч. и се осъществява с любезната подкрепа на Португалско посолство и Институт Камойнш в София. Концертът е организиран от Jazz Plus Concerts. Билети може да намерите в мрежата на Ивентим, на касата на зала "България" и в Дюкян Меломан.

С дълбока и непоколебима страст към традиционното фадо, Крищина Бранко се връща по особено трогателен начин с 18-ия си студиен албум Mãe (Майка) към този емблематичен жанр, дълбоко вкоренен в португалската култура благодарение и на нейните творби.

В Mãe отличаващият се и изразителен глас на Крищина Бранко пресътворява поетичните творби на разнообразен набор от известни композитори и разкрива богатството на португалската художествена традиция в един спиращ дъха музикален шедьовър. Този необикновен албум кани публиката на завладяващо пътешествие и преоткриване на фадото, навлизане в неговите дълбоки емоционални дълбини и деликатни нюанси.

За създаването на „Mãe“ Крищина Бранко си сътрудничи с талантливо трио музиканти, които са били нейни верни спътници както в студийните записи, така и на сцената през годините. Изключителната артистичност на Бернардо Коуто на португалска китара, майсторството на Луиш Фигейредо на пианото и кадифените тонове на Бернардо Морейра на контрабаса вдъхват живот на този съкровен запис, създавайки богата и завладяваща звукова картина.

Крищина Бранко оставя поредната незаличима следа в сърцата на любителите на португалската музика, предефинира границите на фадото, доближава го до съвременния слушател, като стъпва здраво в неговите корени.

Оставете се да бъдете очаровани от емоционалния глас на Крищина Бранко и разтърсващите душата мелодии от програмата Mãe!