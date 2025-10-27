ФАБИО АРМИЛИАТО и СИМФОНИЕТА-ВРАЦА

Безкрайно щастливи сме, че оркестърът има възможност да работи с най-добрите певци и инструменталисти у нас и от света. Концертът на 16 ноември в залата на Сити марк арт център- "ИТАЛИЯ, НАПОЛИ" е посветен на 2500-годишнината от основаването на Неапол и се осъществява със съдействието на Посолството на Италия в България и Италианския културен институт.

Ще имаме удоволствието след звездите на българската музикална сцена - Марио Николов и Цветан Недялков, с които в края на октомври ще музицираме в концерт във Враца и в турне из България,

да посрещнем и една италианска звезда, легендарния тенор Фабио Армилиато. С когото сме работили и преди и очакваме с радост в България.

Ето накратко и информацията: