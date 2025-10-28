Безкрайно щастливи сме, че оркестърът има възможност да работи с най-добрите певци и инструменталисти у нас и от света. Концертът на 16 ноември в залата на Сити марк арт център- "ИТАЛИЯ, НАПОЛИ" е посветен на 2500-годишнината от основаването на Неапол и се осъществява със съдействието на Посолството на Италия в България и Италианския културен институт.
Ще имаме удоволствието след звездите на българската музикална сцена - Марио Николов и Цветан Недялков, с които в края на октомври ще музицираме в концерт във Враца и в турне из България,
да посрещнем и една италианска звезда, легендарния тенор Фабио Армилиато. С когото сме работили и преди и очакваме с радост в България.
Ето накратко и информацията:
16 ноември 19.00ч., Сити Марк Арт център София
"ИТАЛИЯ, НАПОЛИ"
Концерт на легендарния италиански тенор
ФАБИО АРМИЛИАТО и
СИМФОНИЕТА-ВРАЦА с диригент ХРИСТО ПАВЛОВ
Със специалното участие на сопраното МАРТА ЛЕУНГ
В програмата: прочути неаполитански песни и мелодии
Концертът се осъществява с подкрепата на Посолството на Италия в Република България
и Италианския културен институт
Това събитие се провежда в чест на 2500-годишнината от основаването на Неапол.
Билети на касата в Сити Марк Арт център, Ивентим и Грабо.