Европейската премиера на Don Juan ще се състои от 28 януари до 1 февруари в НДК (София).

Легендарният мюзикъл Don Juan на френския композитор Феликс Грей ще бъде представен от 27 януари до 1 февруари в София. Обновената версия на този впечатляващ мюзикъл, възроден през 2019-2020 г., ще бъде представена за първи път в Европа, след 4 представления в Белград, Сърбия. Мюзикълът включва над 60 изпълнители, сред които 15 танцьори, 11 певци и 2 фламенко музиканти. Феликс Грей написва музиката и либретото на Don Juan през 2003 г., като се спира на свободна адаптация на класическата история на Молиер.

Снимка: Spectaculis BG

Коментирайки предстоящото турне, създателят на мюзикъла, Феликс Грей, заяви:

„Създаването на мюзикъл е дълъг творчески процес, който включва множество етапи и дори предизвикателства. Много се радвам, че Don Juan оживява благодарение на професионален и чудесен екип – режисьора Жил Махо, известен създател на Notre Dame de Paris, брилянтния аранжор Ги Сент-Онж и продуцентите, които вярваха в проекта от самото начало. За мен е голяма радост да представим нашия мюзикъл в обновената му версия в красивата страна България, и съм абсолютно възхитен.“

Снимка: Spectaculis BG

Мюзикълът се превърна в хит веднага след премиерата си, което е лесно обяснимо: освен впечатляващи декори и драматично осветление, Don Juan включва многобройни сценични дуели и живи специални ефекти, които засилват фантастичния елемент на историята. Отличителна черта е хореографията, базирана на испански танци, особено фламенко.

Снимка: Spectaculis BG

Мюзикълът постигна огромен успех във Франция и Южна Корея, а в Канада изпълнителите преживяха истински триумф. В Монреал, Квебек, Шербрук и Отава са изнесени общо 200 представления за 350 000 зрители. Освен това са продадени 300 000 албума на Don Juan. Песните „Fun“ и „Women“ оглавиха канадските музикални класации в продължение на няколко седмици, а Жил Махо получи награда за най-добър режисьор. Мюзикълът е продуциран от Шарл Талар и неговия син Никола, едни от водещите независими музикални продуценти във Франция. Продукцията счупи всички рекорди по продажби на албуми и билети.

След пандемията обновената версия на мюзикъла бе успешно представена в Китай, Южна Корея и Канада, като европейските представления започват в Сърбия и България.