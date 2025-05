Евгени Николов, Борис Радилов и Татяна Майони свирят премиерни произведения в Плевен и София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Евгени Николов, Борис Радилов и Татяна Майони, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 21 май (сряда), от 18 часа в Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев” в Плевен, Плевенската филхармония ще представи камерен концерт на трио в състав: Евгени Николов (цигулка), Борис Радилов (виолончело) и Татяна Майони (пиано). Програмата, която музикантите ще изпълнят в галерийното пространство за почитателите на класическата музика включва произведения от Бетовен, Менделсон и Шостакович.

Лудвиг ван Бетовен:

Соната за пиано и цигулка № 8 op.30

- Allegro assai

- Tempo di minuetto

- Allegro vivace

Феликс Менделсон-Бартолди:

Трио № 1 op. 49 d moll

- Molto allegro ed agitato

- Andante con moto tranquillo

- Scherzo - Leggero e vivace

- Finale - Allegro assai appassionato

Дмитрий Шостакович

Три пиеси за цигулка, виолончело и пиано из сюита

- Прелюд

- Валс

- Полка

Музикалният проект, вече познат на плевенската публика, е създаден през 2018 г. в резултат на житейската и артистична среща между цигуларя Евгени Николов от Националната опера и италианската пианистка Татяна Майони. Към тях се присъединява за тази програма виртуозният виолончелист Борис Радилов.

След събитието в галерията на Плевен, музикантите ще изнесат концерт на 2 юни от 19 часа в Камерна зала „България” в София, в рамките на МФ „Софийски музикални седмици” с програма Менделсон, Любомир Денев-син (премиера) и Георги Стрезов (премиера).

---

Повече за изпълнителите:

ЕВГЕНИ НОЕВ НИКОЛОВ, цигулка

Роден в София през 1972 г. в семейство на музиканти. Започва да свири на цигулка в ранна възраст и завършва НМУ „Любомир Пипков“ в класа на проф. Евелина Арабаджиева. Продължава образованието си в НМА „Проф. П. Владигеров“ при проф. Петър Христосков, къде придобива бакалавърска и магистърска степен. Посещава майсторски класове при известния педагог Ифра Нийман. Лауреат е на множество национални и международни конкурси.

Между 2004 и 2008 г. концертира в Европа с Камерен ансамбъл Кьолн, с който изнася десетки концерти и като солист.

През годините е бил концертмайстор на оркестъра на Националния музикален театър „Стефан Македонски“, на „Симфониета София”, на множество фестивални оркестри, а от 2009 г. е част от Камерен ансамбъл „Софийски солисти“. От 2008 г. води клас по цигулка в НМУ „Любомир Пипков“.

Евгени Николов записва и свири активно като солист и камерен изпълнител, а от 2021 г. се изявява и като виолист на концертният подиум. През сезон 2024/25 г. той е концертмайстор на оркестъра на Софийска опера и балет, където в момента изпълнява длъжността помощник концертмайстор.

ТАТЯНА МАЙОНИ, пиано

Родена в Рим, Италия, в семейство на музиканти. Като малка започва да свири на цигулка, преди да избере пианото. Музикалното ѝ образование се развива между Италия, Израел и България, при педагозите Пнина Залцман, Константин Богино, Мая Самарджиева и проф. Димо Димов. Дипломира се със специалност „Пиано“ в консерваторията „О. Респиги'', Латина, Италия с най-висока оценка и отличие. Във Флоренция придобива втора магистърска степен „Клавесин'' в класа на изтъкнатата италианската клавесинистка Анна Мария Пернафели.

В НМА „Проф. Панчо Владигеров“ завършва магистратура „Мениджмънт на музикалните индустрии'', а в момента е докторант в СУ „Св. Климент Охридски''. От 2019 г. води клас по задължително пиано в НМУ ,,Любомир Пипков''. От 2024 г. е асистент към катедра ,,Музика и мултимедийни технологии“ на Софийски университет.

Татяна Майони развива активна концертна дейност като камерен изпълнител в България и чужбина.

БОРИС РАДИЛОВ, виолончело

Роден в град София в семейство на музиканти. През 2009 г. завършва НМА „Проф. Панчо Владигеров” със специалност виолончело, степен магистър. По време на образованието си е част от класовете по виолончело на Стефан Руневски, проф. Анатоли Кръстев и проф. Богомил Караконов. Камерна музика изучава при Даниела Черпокова и проф. Димитър Козев.

От 2003 до 2021 г. е в състава на Академичен симфоничен оркестър към НМА. От 2021 г. до момента е постоянен член на КА „Софийски солисти”.

Участва в редица майсторски класове по виолончело и камерна музика при изтъкнати инструменталисти като Стефан Попов, Робърт Коен, Янг Чанг Чо и др. През 2002 г. е част от музикалната академия Виена – Прага - Будапеща в град Семеринг Австрия .

Като камерен музикант участва в различни състави на всички значими фестивали в България - „Софийски музикални седмици”, „Мартенски музикални дни”, „Варненско Лято”, „Зимни музикални вечери”, „Балчик класик дейс” и др. Участва в редица камерни състави, между които Ансамбъл за Електро и Акустична музика, Spirit Ensamble, както и Acorde, с които концертира в Германия, Англия, Уелс, Шотландия, Ирландия, Нидерландия, Черна Гора, Оман, Мексико и др.

През периода 2009-2015 г. е част от Северномакедонската компания за звукозапис на филмова музика F.A.M.E.S., където е соло виолончелист и водач на групата на виолончелите в оркестъра. Към настоящия момент е музикален продуцент и соло виолончелист в музикалната компания “Four for music”.

Следете всички концерти на Плевенска филхармония в официалната страница тук: https://www.facebook.com/PlevenPhil/events

Билети в билетните центрове на Плевенска филхармония и на място преди концерта в Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев” в Плевен. Деца до 6 годишна възраст влизат безплатно.