Албанското сопрано със световен успех Ермонела Яхо ще гостува във Варна за първи път

Световноизвестната оперна прима Ермонела Яхо гостува във Варна за първи път със специален гала концерт на 29 юли в рамките на фестивала „Опера в Летния театър“ във Варна. Програмата включва любими оперни откъси от творби на Пучини, Верди, Чилеа. Ермонела Яхо пее на най значимите оперни сцени по света: Ковънт Гардън в Лондон, Метрополитън в Ню Йорк, Миланската Скала, Арена ди Верона, Виенската опера, Театро Реал в Мадрид. С богатата си палитра от водещи сопранови роли тя пленява с емоционални интерпретации и изключителна вокална техника. „The Independent“ я определя като „най-добрата Мадам Бътерфлай, която Лондон е виждал от години“, „New York Times пише „Това сопрано пее със звука на душата“, а австралийският „Daily Telegraph“ я нарича „неудържим феномен“. Ермонела Яхо е член на Албанската академия на науките и подкрепя множество каузи. В концерта със заглавие „Глас и цигулка“ на певицата ще партнира изявената албанска цигуларка Абигейла Вощина, която ще изпълни творби на Джон Уилямс, Бетовен, Брух. Съпроводът ще бъде на Оркестъра на Държавна опера Варна под диригентството на Якопо Сипари ди Пескасероли.

Ермонела Яхо е родена в Албания и изучава пеене в Консерваторията в Тирана и в „Санта Чечилия“ в Рим. След завършването на обучението си печели множество конкурси, които отварят вратите към международната ѝ професионална кариера. Репертоарът ѝ обхваща стилове от барок и белканто до веризъм. Нейните ярки интерпретации и изключителната ѝ идентификация с ролите, които изпълнява, са подчертавани във всички рецензии. The Economist я описва като „огнен ангел… най-прославеното сопрано в света“, Financial Times пише „тя влага сърцето и душата си в пеенето. Дори не се опитвайте да устоите!“, „дълбоко вълнуваща е в „Травиата““, The Independent я определя като „най-добрата Мадам Бътерфлай, която Лондон е виждал от години“, New York Times – „Това сопрано пее звука на душата“, а австралийският Daily Telegraph я нарича „неудържим феномен“. Ермонела Яхо е член на Албанската академия на науките и подкрепя множество каузи. Тя е посланик на YWCA на Албания.

Тя е удостоена със званието „Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres“, с наградата „Най-добра певица 2024“ на Oper! Awards в Германия, присъединява се към „Opera for Peace“ като посланик през 2024 г., получава „Най-добър чуждестранен артист 2024“ в Испания, както и „Артист на годината“ на International Classical Music Awards (ICMA) 2023. Номинирана е от списание Gramophone Awards за записа на „Turandot“ на Warner Classics & Erato. Печели и наградата Vocal Music Prize на ICMA с албума си Anima Rara. Като посланик на Opera Rara тя е ангажирана и с преоткриването на опери от XIX и XX век, изпаднали в забрава.

Сезон 2025–26

През сезон 2025–26 г-жа Яхо ще изпълни ролята на Ирис в „Iris“ на Маскани в Teatro Real в Мадрид, Магда в „La Rondine“ на Пучини (финалната версия от 1921 г.) в Barbican Hall след запис на CD с Opera Rara и BBC Symphony Orchestra, Виолета в „La Traviata“ на Верди в Royal Opera House в Лондон (две представления ще бъдат излъчени в кина по целия свят), Чо-Чо-Сан в „Madama Butterfly“ на Пучини във Wiener Staatsoper, Виолета в „La Traviata“ на Верди в Metropolitan Opera в Ню Йорк, Лю в „Turandot“ на Пучини в Bayerische Staatsoper, Виолета в „La Traviata“ на Верди в Teatro dell’Opera di Roma и др. Тя ще издаде с Opera Rara двоен албум с френските и италианските песни на Доницети, записан през 2024 г. и планиран за издаване през септември 2025 г.

Якопо Сипари ди Пескасероли

Роден през 1985, Якопо Сипари ди Пескасероли завършва пиано, композиция и пеене в „A. Casella“ Conservatory of L'Aquila. Специализира при много именити творци в Италия и други страни. Отличен е с редица награди, сред които „Young Italy“ award by the CNEL, the „Chimera d'Oro“– Международна награда за иновации в музиката, „Почетен гражданин на Abruzzo“ и др. През 2020 г. получава „Golden Opera Special Prize for the New Generation of the Oscars“.

Преподавател в Националната консерватория на Mexico City и ръководител на департамента „Singing And Pop Music Class“ в Консерватория „Чайковски“ в Италия. Дирижирал е Istanbul National Symphony Orchestra, National Theatre Orchestra of Serbia, Puccini Philharmonic Orchestra, National Radio and Tv Symphony Orchestra of Serbia (RTS), Symphony Orchestra of Zapopan (Mexico), National Symphony Orchestra of Radio and Television of Ukraine, National Symphony Orchestra of Thessaloniki – Greece, National Symphony Orchestra of Mexico, Philharmonic Orchestra of Benevento, National Philharmonic Orchestra of Mongolian State, Marco dall'Aquila Symphony Orchestra, Symphony Orchestra of Salerno „Claudio Abbado”, Pompei Opera Festival Symphony Orchestra, Bellini Opera Festival Symphony Orchestra и др.

През 2010 записва за ZDF с Чечилия Бартоли музиката за филма „Жертва и прелъстител – съдбата на кастрата“. Дирижира оперите „Норма“ в Сиракуза – Гърция; „Севилският бръснар“ в Taromina Ancient Theater; „Набуко“ в Pompei Ancient Theater, „Бохеми“ с режисьор Еторе Скола в Great Puccini Open Air Theatre в Торе дел Лаго; „Турандот“ за 90-годишнината от първото представление в Great Puccini Open Air Theatre в Торе дел Лаго; „Tравиата“ в Massimo Theatre Pescara, „Мадам Бътерфлай“ и „Бохеми“ за фондация „Пучини“ в National Theatre of Managua – Никарагуа, „Набуко“ и „Аида“ в Белградския национален театър, „Мадам Бътерфлай“ в Пловдивската опера; „Бохеми“ в Старозагорската опера; „Трубадур“ в Националния театър на Грузия и др.

Диригент постановчик на балетите „Лешникотрошачката“ и „Спящата красавица“ в Белградския национален театър. Постоянно е канен да дирижира концерти за Ватикана и световни телевизии, сред които: VII и IX симфония на Бетовен, V симфония на Чайковски, Верди Реквием, Моцарт Реквием, Стабат Матер от Росини и Messe Solennelle в най-важната папска базилика в Рим. Paramax Film засне за фондация „Пучини“ „Турандот“ под негово диригентство по повод 90-годишнината от първото представление на операта.

Якопо Сипари ди Пескасероли, в качеството си на юрист, доктор по криминално право, граждански дела и канонично право, е най-младият адвокат на Roman Rota Apostolic Tribunal.

Абигейла Вощина е цигулар и настоящ директор на Албанската национална опера и балет в Тирана. Специализирала е в престижното Музикално училище във Фиезоле, както и в Музикалната академия Киджана в Сиена, където е удостоена с почетен диплом. Специализира и в САЩ, в Университета в Блумингтън, Индиана под ръководството на Франко Гули. През 2000 г. завършва и Консерватория „Джузепе Верди“ в Милано. Кариерата ѝ започва като първа цигулка в значими италиански и европейски оркестри като оркестъра на Ла Скала, Solisti Veneti, Оркестър Тосканини, Симфоничен оркестър на Тенерифе и др. Абигейла Вощина работи с някои от най-известните диригенти в света: Рикардо Мути, Жорж Претр, Курт Мазур, Мстислав Ростропович, Петер Мааг и др. Цигуларката продължава соловата си кариера с формацията “Solisti Laudensi” в бароков репертоар и веднага е оценена от публиката като изпълнител с брилянтна техника. През 2015 г. издава три компактдиска с италианска музика: "Le romanze", "Trascrizioni storiche famosi del 900 italiano" и "Ta piatto". От 2013 до 2021 г. Вощина е артистичен директор на Албанската опера, а от ноември 2021 г. е и културен съветник по проекта „Изкуства и занаяти“, създаден от правителството на Албания и насочен към училищата в страната.