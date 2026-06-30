Емрах Кочак предложи свеж поглед върху репертоара за класическа китара в Казанлък

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с турския китарист Емрах Кочак /превод: Томислава Александрова/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Турският китарист Емрах Кочак гостува в България. Музикантът изнесе концерт в Розовата долина от поредицата "Cadencioso" предлагат свеж поглед върху репертоара за класическа китара. Програмата на Кочак, изградена до голяма степен около световни премиери и първи изпълнения, варира от нетрадиционни интерпретации на класически произведения от Франсиско Тарега и Исак Албенис до неочакваните звуци на композиции от Султан Мурад V.

Репертоарът включва и произведения на Антонио Росети, чути за първи път на класическа китара, композиции от София Дюсек и аранжименти на Хендел, които чрез Siccas Guitars бяха включени в плейлистите на международни радиостанции за класическа китара, включително Magic Classical (Великобритания), NPO Klassiek (Холандия) и Nacional Clásica (Аржентина), наред с нотки на латино поп.

Емрах Кочак е изпълнител на класическа музика, китарист от Истанбул, известен със своите аранжименти и изпълнения.

Освен кариерата си като студиен китарист в поп индустрията, след като получава диплома по класическа китара от Thames Valley University LLCM, той изучава класическа китара в Консерваторията на Истанбулския университет и е получил международно признание чрез адаптациите си на класически произведения, като „Allemande“ на Хендел от HWV 428, „Алегро“ от RV 522 на Вивалди, които аранжира и изпълнява на китара. Тези конкретни произведения получават значително признание в платформи като YouTube, демонстрирайки уменията му в адаптирането на класическите шедьоври за китара.

Репертоарът на Кочак включва и интерпретации на емблематични произведения като „Алегро RV 522“ на Вивалди, „Астурияс“ на Албенис, интерпретация на „Recuerdos de la Alhambra" от Тарега. Неговото артистично майсторство съчетава високо технически ниво с емоционална дълбочина, което прави изпълненията му достъпни и вдъхновяващи за широка публика.