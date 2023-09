Пианистката и педагог Емма Тахмизян: "Зачеркнете Youtube, когато работите над определена пиеса!"

Your browser does not support the audio element.

"Зачеркнете Youtube, когато работите над определена пиеса!" За това призова новите поколения Емма Тахмизян. "Убивате си сивите клетки, въображението и възможността да влезете в езика и света на композитора, а това е най-голямата привилегия и подарък, дошъл от един дух, преживял през всички векове", подчерта тя пред Classic FM. По думите й, изкуственият интелект е създаване на "Франкенщайн в музиката".

Изтъкнатата пианистка и педагог, която пристигна в родината си от САЩ, ще участва в Тържествения концерт по случай 100 години от рождението на Добрин Петков. Събитието предстои тази вечер, 1 септември от 20.00ч. на Античния театър в Пловдив. Входът е свободен за публиката. В началото на професионалния си творчески път Емма Тахмизян е редовна солистка на Пловдивската филхармония с всички нейни диригенти, включително и в изпълнение на Концерт за пиано и оркестър № 5 от Бетовен под диригентството на Добрин Петков в Пловдив и на гастрол с Маестрото под съпровода на тогавашната Ленинградска филхармония. "Той правеше всичко с достойнство и за достойнството на музиката. Рядко съм срещала през всичките си години човек, който да живее музиката, но без да говори за това, а просто действайки", споделя Емма Тахмизян. Неговият жест показваше "движението на въздуха, с което изразяваше желанието си да поиска още звук", допълва тя.

Вдъхновена от въздействието на музиката върху неврологични смущения и заболявания, тя пренася свои програми от големите концертни зали – Carnegie Weill Hall в Ню Йорк и La Salle Cortot в Париж, в специализирани медицински заведения като Центърa за неврологични заболявания, с който е свързана работата на изтъкнатия учен, невролог и писател д-р Оливър Сакс. "Занимавах се със състоянието на синестезия, в което има вплитане на сетивата - чуване на цвят, виждане на звук... Там, където спират машините, идва музиката", посочва изявената музикантка и преподавател.

Емма Тахмизян завършва Пловдивското музикално училище, Българската държавна консерватория в София и Juilliard School of Music в Ню Йорк. Започва да учи пиано на 3-годишна възраст, прави първата си публична изява на 5 години, печели национален конкурс на 6 години, прави първото си международно турне на 11 години и дебютира като солист на Пловдивския симфоничен оркестър на 13 години с Концерт за пиано и оркестър К. 488 от В. А. Моцарт, под диригентството на Жан Ангелов. Нейни преподаватели са Пенка Петкова – през първите петнадесет години от обучението ú в Пловдив, и Джулия и Константин Ганеви и Марина Капацинска в Консерваторията в София. В Juilliard School вдъхновяваща за нея личност става именитият цигулар и педагог Феликс Галимир. Работила е и с легендарната френска пианистка Ивон Лефебюр в няколко от нейните летни семинари в Париж.

Още от първата си изява на 5-годишна възраст в родния си Пловдив Емма Тахмизян пленява както публиката, така и критиката. От 16-годишна възраст тя жъне успехи по международни конкурси и в период от десет години става носител на осем високопрестижни награди от едни от най-върховите световни конкурси – „Чайковски" (Москва), „Лийдс" (Великобритания) и „Ван Клайбърн" (САЩ), както и „Монреал" (Канада), „Й. С. Бах" (Лайпциг), „Б. Сметана" (Чехия). Отличена е също с международната награда Pro Musicis.

Според The Tribune, Емма Тахмизян е "артист от най-висша класа“. Световната ú кариера започва когато на 19 години спечелва Първата награда и Златен медал на конкурса „Роберт Шуман" в Цвикау, Германия, последвано от рецитален дебют в Берлин.

Концертира с клавирни рецитали, като солист на оркестри и в камерни концерти в Европа и Северна Америка – Париж, Рим, Венеция, Берлин, Потсдам, Лайпциг, Дрезден, Саарбрюкен, Мюнстер, Женева, Биен, Виена, Грац, Прага, Москва, Санкт Петербург, Вилнюс, Торонто и Монреал. Изявите ú в САЩ я водят в престижните зали Alice Tully Hall и Avery Fisher Hall – Lincoln Center, Carnegie's Zankel Hall и Weill Recital Hall, The 92nd Y, The Jack Skirball Center for the Performing Arts, The Museum of Modern Art и Miller Theatre в Ню Йорк, Jordan Hall в Бостън, John F. Kennedy Center for the Performing Arts и Smithsonian Institution във Вашингтон, Los Angeles County Museum of Arts и Ambassador Auditorium в Лос Анджелис.

Между оркестрите с които свири като солист са всички български оркестри, Източноберлинският радио оркестър, симфоничните оркестри на Санкт Петербург, Мюнстер, Китченър-Ватерло, Сан Анджело, Бруклинският симфоничен оркестър и Пражкият камерен оркестър. Основател и член е на квартет „MOSAIC”. В изявите си в камерна музика партньорства с пианиста Кристофър О’Райли, цигуларите Ролф Шулте, Марк Песканов и Михаил Копелман, челистите Колин Кар, Мат Хаймовиц, Стивън Доун и Фред Шери, валдхорниста Дейвид Джоли, перкусиониста Даниел Дракман, с членове на Orpheus Chamber Orchestra, с Lark Quartet и Cassatt String Quartet.

Представяна е с рецитали на живо по Радио WQXR – Ню Йорк със cонати от Д. Скарлати и „Карнавал” оп. 9 от Р. Шуман, Радио WNYC – Ню Йорк с Theo’s Sketchbook от Себастиан Къриър, Радио WGBH – Бостън със Соната оп. 111 от Л. ван Бетовен и Фантазии оп. 116 от Й. Брамс, Радио Swiss Geneva с „Картини от една изложба” от М. Мусоргски, Радио Нидерландия с директно излъчване на нейния рецитал в „Цвингер” в Дрезден, MIDEM Classique – Кан с рецитал и запис на Сонати оп. 31 № 3 и оп. 111 от Л. ван Бетовен, и с много изпълнения и интервюта по българското радио и телевизия. Записвала е за Koch International, New World Records, Classico, Balkanton и Bridge Records.

Още от първите си изпълнения в най-ранна възраст, свирейки детски пиеси от Роберт Шуман, Асен Диамандиев и Парaшкев Хаджиев, и няколко години по-късно, представяйки произведения от Панчо Владигеров, Веселин Стоянов, Парашкев Хаджиев, Бенцион Елиезер и Александър Райчев в Москва, тя е запленена от връзките в музиката през различни епохи. Рециталните ú програми отразяват възгледа ú, включвайки произведения от над четири века – от Джироламо Фрескобалди и Уилям Бърд до Оливие Месиен, Дьорд Лигети, Джордж Кръмб, Андре Букурещлиев, Уилям Болкъм, Джон Кориляно, Стийв Маки, Рамон Лазкано и много други. Вдъхновени от нейното изкуство, съвременни композитори, между които носителят на наградата Grawemeyer Себастиан Къриър и Рон Йедидиа създават редица произведения, специално написани и посветени на пианистката – Piano Sonata, Piano Concerto, Theo's Sketchbook, Colorwheel, Scarlatti Cadences и Brainstorm от С. Къриър и Sonata No. 6, The Bells of Dawn от Р. Йедидиа. Oсъществила e световни премиери на множество нови музикални творби. В годините на Студената война с изкуството си и присъствието си в САЩ тя допринася за запознаването на американската публика с България.

Дали с интерпретации на произведения от Скарлати, Бах, Бетовен, Шуман, Брамс или композитори от ХХ и ХХІ век, нейните изпълнения са посрещани възторжено и ca възхвалявани като „наелектризиращи“ (The New York Times). Отзиви гласят: „Емма Тахмизян е зашеметяваща в Концерт № 2 от Й. Брамс” (The Times Record); „абсолютно завладяващо, вълнуващо, вдъхновяващо и интензивно изпълнение“ (Sulzbach Zeitung, за изпълнението ú на Davidsbündlertänze Op. 6 от Р. Шуман); „провокиращо размисъл изпълнение“ (Portland Press Herald, за изпълнението ú на „Картини от една изложба” от М. Мусоргски); „Емма Тахмизян дава зашеметяващо изпълнение, за което композиторите мечтаят.“ (сп. Fanfare, за нейния компактдиск на Theo’s Sketchbook от С. Къриър).

Участва в разнообразни видео и медийни продукции в САЩ и Европа. Работи с немския филмов и театрален режисьор Ханс-Петер Клоос.

Наред с концертната си дейност, тя отдава от таланта и опита си от най-висока класа на образователното поприще: асистент в Българската държавна консерватория (днес НМА „Проф. Панчо Владигеров”) – София, резидент-артист в Университета на щата Вирджиния, гост-професор в Lawrence University Conservatory of Music в щата Уисконсин и лектор в College of the Holy Cross, щата Масачузетс.

В продължение на близо тридесет години е член на факултета на Bowdoin International Music Festival, където концертира, преподава пиано и камерна музика, провежда майсторски класове, води семинари на различни теми за студенти инструменталисти и композитори от целия свят и участва в най-pазнообразни дискусии и разговори с публиката. Pаботи също в тясно сътрудничество със студенти по композиция в Juilliard School в Ню Йорк и Middlebury College, щата Вермонт.

Гостувала е в Американската аkадемия в Рим с рецитали с лекции, провеждала е майсторски класове и уъркшопове в САЩ, Италия, Германия и в България, където е работила с ученици от НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив, НМУ „Любомир Пипков” – София и със студенти от НМА „Проф. Панчо Владигеров” – София. Участвала е в състава на журито на международни конкурси в Германия, Испания и САЩ.