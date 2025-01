Емелина Горчева-Димова и Калина Богоева съчетават стихове, музика и танц за 33 години "Балетна педагогика" в НМА

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с гл.ас. д-р. Емелина Горчева-Димова и доц. Калина Богоева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"След два авторски балета, с доайенa на българската балетна школа - доц. Калина Богоева смело встъпваме в ново творческо предизвикателство! Концерт - спектакъл, воден от идеята да обедини музика, танц и слово в едно. Ще чуете премиерно 7 мои художествени песни по стихове на доц. Калина Богоева", споделя гл.ас. д-р. Емелина Горчева-Димова.

"Най-правилните хора с най-чистата енергия се включиха и повярваха в нашата идея. Невероятните и утвърдени хореографи - Ангелина Гаврилова, Петя Колева - Вучов, Татяна Янева, Катерина Петрова, Джулия Ромеова, Светлин Ивелинов, Константина Ханджиева". Младите и талантливи певици: Габриела Йорданова от класа на проф. д-р Николай Моцов и Христина Трайкоска от класа на проф. д-р Иванка Нинова. Невероятната пианистка, извайваща и показваща душевността на всеки детайл - доц. д-р Гергана Несторова. А за финал на това многообразие, ще имаме удоволствието да чуем музикалните импровизации на специалния гост на събитието - Георги Черкин", допълва тя.

"През последните години приемствеността между поколенията липсва. Новите таланти трябва да бъдат запознати и да помнят големите имена, за да бъдат съпричастни с голямото балетно изкуство у нас", заяви доц. Калина Богоева. Тя припомни как преди 33 години, в началото на прехода, се появява специалността "Балетна педагогика" в НМА "Проф. Панчо Владигеров", която надгражда балетните познания в средния курс на обучение.