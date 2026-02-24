Емелина Горчева- Димова: България е в топ 3 на Евровизия за класическа музика

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с гл.ас. д-р Емелина Горчева-Димова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Първият концерт за маримба, пиано и струнен оркестър „Необятни светове“ е избран от камерния оркестър Sinfonietta Rīga, под диригентството на Нормундс Шнē, бе изпълнен на 15 февруари от младия перкусионист Pauls Stradins в конкурса на Евровизия за класическа музика. Солистът спечели Трета награда на финала на Латвийската класическа "Евровизия" - "Latvijas jaunaus virtuozs"!

Произведението е написано от гл.ас. д-р Емелина Горчева-Димова и доц. Мирослав Димов преди близо 10 години. Премиерата му е била първо в България, а на международно ниво и в катедралата "Св. Павел" в Страсбург заедно със Страсбургската филхармония. Популярността му води до продажби в над 300 копия на всички континенти.

Шестима финалисти — млади музиканти, избрани след предварителни прослушвания — изпълняват класически музикални произведения пред публика и жури. Участниците ще свирят с камерния оркестър Sinfonietta Rīga под диригентството на Нормундс Шнē — това добавя професионален сценичен опит и прави финала по-професионален. Победителят в конкурса се определя изцяло от жури, съставено от експерти по класическа музика и представители на Latvian Public Media, оценяващи артистичност, техника, музикалност и интерпретация на произведенията. Победителят ще представлява Латвия на Eurovision Young Musicians 2026, който ще се проведе на 6 юни 2026 г. в Ереван, Армения. Това е голям шанс за млади таланти да свирят на международна сцена пред европейска публика.

След този успех Емелина Горчева- Димова продължава да твори в България. На 2 март от 19.00ч. в Сити Марк арт център ще бъде поставен нейният нов български мюзикъл за деца и възрастни "Кагуя", сътворен с подкрепата на Сдружение “Марин Големинов” и Национален Фонд Култура. Режисьор и либретист е Станислава Ризова. Участват Аида Пипоян, Петър Димитров, Николай Николов, Биляна Митева, Георги Бейков, Николай Велков, Теодора Тошева, Диана Димитрова, Деляна Обрешкова, Габриела Конева и Илия Игнатов. Произведения на Емелина Горчева- Димова ще прозвучат по време на ежегодния музикален маратон "Обичам българската музика", който ще се проведе на 3 март в зала "България", както и на 4 март в залата на БАН по време на инициативата "Musicorum Via", която се осъществява съвместно с НМА "Проф. Панчо Владигеров".

Биографична справка:

Емелина Горчева-Димова е главен асистент – доктор в НМА „Проф. Панчо Владигеров”, преподавател по дисциплините „Камерно пеене“ и „Драматургия и интерпретация – работа с композитор“. Родена е в гр. Велико Търново. Завършва средното си образование в НМУ „Любомир Пипков“ – гр. София със специалност пиано. През 2009 г. е приета в НМА „Проф. Панчо Владигеров” и изучава композиция в класа на проф. Йовчо Крушев, като през 2014 г. придобива магистърска степен по специалността. През 2017 г. й е присъдена образователната и научна степен доктор. Носител е на 11 награди по композиция, 6 от които международни.

Автор е на 8 музикално-сценични произведения, реализирани на Софийска сцена – мюзикълите „Достатъчно”, „Малкият принц “, „Въздушната принцеса“, метаморфозата „Така ли прави всяка жена” по операта на Перголези „Слугинята господарка”, първата българска музикално-театрална черна комедия „Наследникът“, балетите „Песента на планетите“ и „Цветовете на нощта“, моноспектакъл „Другите“.

Композирала е музика към филми: късометражния филм-мюзикъл “Eat Me”, късометражния филм "Птиците на София", пълнометражната провокативна психологическа драма “No One”, късометражния филм „Капан за плъхове“ и късометражния филм „Догументъри, който е сред номинираните от “Sofia film fest“ 2024 г.

Автор е на симфонични и камерно-инструментални произведения, на солови и хорови песни, миниатюри за пиано, концерти..

Някои от творбите й са изпълнени в САЩ – Ричмънд – щата Вирджиния, Германия - Берлин, Мюнхен, Естония, Франция - Страсбург, Люксембург, Гърция както и в България - с Врачанска филхармония, Шуменска филхармония, на Благоевградска, Хасковска, Русенска, Старозагорска и Софийска сцена.

Концертът й за маримба, пиано, ударни и струнен оркестър „Необятни светове“, написан в съавторство с Мирослав Димов, добива широка популярност и извън пределите на страната. През март 2016 г. е изпълнен в Страсбург, Франция, в рамките на Българското председателството на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Следват премиерите му в Китай, Австралия, САЩ, Япония, Лондон, Венецуела.

През 2019 г. две нейни произведения стават задължителни в програмата на Национален конкурс за изпълнение на българска музика „Върбан Върбанов“ - специалност „Класическо пеене“.

Член е на жури в Национален конкурс за изпълнение на българска творба „Върбан Върбанов“ - гр. Бургас, Международен конкурс за изпълнение на немска и австрйска музика „MAGIC” - гр. Бургас и председател на международен клавирен конкурс „Клависимо“ - гр. София.

През 2022 г. композира музиката „Боряно, българко“ за шампионката по художествена гимнастика Боряна Калейн. Съчетанието с обръч вече е представяно на купа World cup Palaio Faliro 2023, Tartu Grand Prix – “Miss Valentine” 2023, World cup Cluj – Napoca 2023, Държавно отборно първенство, категория ЕЛИТ 2023, в което печели златен медал, Европейско първенство по художествена гимнастика в БАКУ Азербайджан 2023 , в което Боряна Калейн става абсолютна Европейска шампионка и получава бронз на обръч, както и Световно първенство по художествена гимнастика във Валенсия 2023 г., в което печели злато като отборен шампион.

През 2023 г. изкарва специализация по композиция при проф. Annesley Black в Грац, Австрия.

През 2024 г. отново композира музика за шампионката по художествена гимнастика Боряна Калейн, този път за съчетание с лента – „Силата в мен“. Композицията е представена на Международен турнир „Купа София“ 2024, в който Калейн печели златен медал в многобой, също така на „Световна купа – София“ 2024 /отново завоюва златен медал в многобой/. Съчетанието печели златен медал на първата по рода си Европейска купа по художествена гимнастика в Баку 2024 г., а малко по-късно е представено и на Европейско първенство – Будапеща, в което Калейн печели злато като отборен шампион. Композицията е представена и на най-високото спортно равнище – Олимпийски игри в Париж 2024, в което извоюва исторически сребърен медал за страната.