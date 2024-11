Емануил Иванов ще свири Брамс и Шостакович от Кварто Квартет

Your browser does not support the audio element. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с пианиста Емануил Иванов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Музикантите от Quarto с изключителния пианист Емануил Иванов ще представят две емблематични творби на Йоханес Брамс и Дмитрий Шостакович.



Интересен факт е, че съвпадна датата на първото изпълнение на квинтета на Шостакович, 23 ноември 1940 година, изпълнен от автора с квартет “Бетовен". Клавирният квинтет във фа-минор на Брамс, пък, често се споменава, като "короната на камерната музика" със своя емоционален заряд и драматизъм.

Билети- на касата на залата и в мрежата на Ивентим.



Брамс и Шостакович от Кварто Квартет и Емануил Иванов - на 23 ноември 2024г. от 19.00ч. в концертната Зала "България".

В програмата:

Johannes Brahms

Piano Quintet in f minor, Op. 34

(for 2 violins, viola, cello and piano)

I. Allegro non troppo - Poco sostenuto - Tempo 1

II. Andante, un poco adagio

III. Scherzo. Allegro - Trio

IV. Finale. Poco sostenuto - Allegro non troppo - Tempo 1 - Presto, non troppo

Dimitri Shostakovich

Piano Quintet in g minor, Op. 57

(for 2 violins, viola, cello and piano)

I. Prelude. Lent - Poco più mosso - Lento

II. Fugue. Adagio

III. Scherzo. Allegretto

IV. Intermezzo. Lento - Appassionato

V. Finale. Allegretto