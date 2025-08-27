Емануил Иванов: "Най-голямото предизвикателство е да представя познато произведение, сякаш слушателят го чува за първи път"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианиста Емануил Иванов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 11 септември от 19.00ч. в зала "България" ще бъде открит новия сезон на Софийската филхармония под палката на маестро Найден Тодоров. Солист ще бъде пианистът Емануил Иванов. В програмата ще прозвучат Концерт за пиано и оркестър №1 в си бемол минор, оп.23 и Симфония №4 във фа минор, оп.36 от Пьотър Илич Чайковски.

Билети ще намерите на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

„Очаквам с огромно вълнение концерта на 11 септември. Софийската филхармония е оркестър, с който винаги работя с удоволствие. За мен е чест да открия сезона с тях и да споделя тази музика с публиката,“ заяви Емануил Иванов пред Classic FM.

„Това е завръщане за мен – свирих Първият клавирен концерт на Чайковски преди девет години и сега го виждам в съвсем различна светлина. Най-голямото предизвикателство е да представя познато произведение така, сякаш слушателят го чува за първи път,“ сподели пианистът.

Изяви по световните сцени

През последните месеци Емануил Иванов участва в престижни фестивали и концерти по целия свят. През май направи дебютен рецитал в Карнеги Хол, а през юли свири в Стеленбош, Южна Африка, където изпълни Концерта в сол на Равел и камерна музика с изявени музиканти като Андрей Баранов. „Публиката там е невероятно топла и зареждаща – аплодисментите започват още преди да си свирил“, посочи още интерпретаторът.

В Лондон Иванов представи интеграл на „24 прелюдии и фуги“ от Шостакович – над два часа музика, поставяща на изпитание издръжливостта и концентрацията на всеки пианист. На 24 септември проектът ще бъде представен и в зала "България" в София.

Съпругата и нови проекти

Емануил Иванов живее в Лондон със съпругата си Ирина от Грузия, която също е музикант. Двамата се запознават като студенти в Бирмингам и от две години са семейство. „Тя е най-голямата ми подкрепа, истински стълб, на който мога да разчитам,“ признава пианистът. Предстои им първи съвместен концерт в Лондон на 21 ноември с програма за четири ръце, включваща творби на Равел, Самюъл Барбър и Николай Капустин. „Може би това е началото на нещо по-дългосрочно в професионален план,“ каза Иванов, като изрази надежда скоро проектът да бъде представен и пред българска публика.

Емануил Иванов привлече вниманието на международната музикална общност след блестящия му успех – Първа награда на международния конкурс за пианисти „Феручо Бузони“ през 2019 в Италия. Това постижение на 20-годишния музикант беше последвано от концертни ангажименти в някои от най-престижните зали в света.

Роден през 1998г. в град Пазарджик, Емануил Иванов от ранна възраст проявява силен интерес и любов към музиката.

В детството му изключително влияние върху музикалното му възпитание има симфоничната музика и особено творбите на Густав Малер. Започва уроци по пиано на около седемгодишна възраст при Галина Даскалова в родния си град. Завършва езиковата гимназия „Бертолт Брехт“ в Пазарджик. Учи пиано при проф. Атанас Куртев от 2013 до 2018. Студент е с пълна стипендия в Кралската консерватория в Бирмингам под ръководството на Паскал Немировски и Антъни Хюит.

Участвал е в майсторски класове на Людмил Ангелов, Евгени Божанов, Дмитри Башкиров, Владимир Овчинников, Мишел Беров, Дмитри Алексеев, Анджей Яшински, Павел Егоров, Питър Донохоу и др.

Репертоарът му включва основни за пианистичния концертен репертоар творби от: Бах, Хайдн, Моцарт и Бетовен, Шопен, Менделсон, Лист, Брамс, Чайковски и Рахманинов, Гершуин и Равел, Владигеров.

Свързан с отличието му на конкурса „Феручо Бузони“ е соловият рецитал през февруари 2021, който Емануил Иванов изнесе в разгара на пандемията Covid-19 в миланската „Ла Скала“. В едночасовия концерт, без публика, предаван на живо онлайн, младият пианист изпълни „Фантазия“ от Бузони по тема на Бах, клавирния цикъл „Огледала“ от Равел и Соната № 5 от Скрябин. Коментарите, изписани от стотици меломани в интернет, бяха заслужени суперлативи.

Емануил Иванов участва в много фестивали в България. Изнася солови рецитали и има концертни турнета във Франция, Япония, Италия, Германия, Австрия, Кипър, Южна Африка, Обединеното кралство, Полша. През 2022 дебютира в една от най-престижните европейски зали – „Херкулес“ в Мюнхен. Свирил е с водещи оркестри в България и Италия. През лятото на 2023 записва албум със сонати на Скарлати за реномирания лейбъл „Naxos“. Изпълненията му са представени по BBC Radio 3, италианското Rai Radio 3 и японското NHK Radio.

Емануил Иванов непрекъснато показва афинитет към някои от по-рядко изпълняваните произведения, които вкючва в репертоара си. Преди изпълнението на мащабния Концерт за пиано от Феручо Бузони със Софийската филхармония, той го представя на 14 юни 2024 със Симфоничния оркестър на Бирмингам, диригент Мартин Брабинс. Освен че свири на пиано, той проявява и голям интерес към композицията и композира редовно от дете.

Емануил Иванов е носител на награди от авторитетни международни конкурси като „Алесандро Казагранде“, „Скрябин – Рахманинов“, „Лист – Барток“, „Млади виртуози“, „Дину Липати“, на наградите „Кристална лира“ и „Млад музикант на годината“, както и на награди във Великобритания като „Musicians’ Company Silver Medal“ и „Carnwath Piano Scholarship“.