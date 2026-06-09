Елеонора Джоджоска-Младенова ще играе в "Танхойзер" в очакване на първата си рожба

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Елеонора Джоджоска-Младенова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 14 юни от 16.00 ч. в Софийската опера и балет ще бъде поставена операта "Танхойзер" от Рихард Вагнер. Спектакълът се осъществява под патронажа на кмета на София Васил Терзиев и Посолството на Федерална република Германия. Участват ученици от НУТИ- София с директор Галина Сребрева. В образа на Елизабет ще се превъплъти Елеонора Джоджоска-Младенова. Пред Classic FM тя разкри, че ще изпълни ролята си в очакване на първото си дете.

Билетите са в продажба на касата на Софийската опера и балет и в системите на Ивентим, EasyPay и EpayGо.

Прочетете повече за операта и артистичния състав на постановката ТУК

Елеонора Джоджоска-Младенова е родена в Прилеп, Северна Македония. На 13 години започва да учи класическо пеене в музикалното училище в Прилеп и Държавното музикално училище в Битоля. Продължава обучението си в НМА „Проф. Панчо Владигеров” в класа на проф. д-р Иванка Нинова.

По време на обучението си в Музикалната академия печели множество награди на различни конкурси в България и в чужбина.

Участва в 23ти оперни дни на “Турксой” като представител на С. Македония с концерти в Турция (Бурса, Измир) и Кипър.

През 2023 дебютира на сцената на Държавния музикален и балетен център “Стефан Македонски”. Следващата година дебютира на сцената на Софийска опера и балет в операта “Вълшебната флейта”.

През годините концертира с различни оркестри в България и С. Македония, сред които Софийска опера и балет, Симфониета Видин, Симфониета Враца, Симфониета Шумен, Камерна опера Благоевград, Камерен оркестър Битоля и други.

След впечатляващите ѝ дебюти като Памина във „Вълшебната флейта“ и като Елизабет в „Танхойзер“, през април 2026 г. Елеонора пое ново предизвикателство – да изгради една от най-обичаните и сложни героини в оперния репертоар - в ролята на Виолета Валери от операта "Травиата" на Джузепе Верди.