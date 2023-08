Елена Колоня от училище "Роден край" -Ню Джърси: "Чрез музиката култивираме българския език у децата"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с пианистката и преподавател по музика Елена Колоня, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"За първи път участваме в конкурса за пеене. Хоровият ни състав съществува втора учебна година, като възрастовия диапазон е между 4 и 16 години". Това заяви пред Classic FM Елена Колоня- преподавател по музика в българското училище "Роден край" в град Кранфорд, Ню Джърси, САЩ. Учебното заведение бе отличено на тазгодишния конкурс по пеене „Любка Рондова“, организиран от Изпълнителната агенция за българите в чужбина. По думите на Колоня, "нашите деца ходят в американско училище, а в неделя учат български език при нас. Мотивираме ги да се самоусъвършенстват. Чрез музиката се опитваме да култивират езика".

В Ню Джърси децата се докосват до класическата музика, като в американските училища се раздават духови музикални инструменти за сформиране на свои оркестри. "Ние също сформирахме духов оркестър и първата ни изява беше на 24 май", посочи Колоня. Тя допълни, че няколко деца взимат частни уроци по пиано. Преподавателката обменя опит с различни оркестрови състави, вкл. Симфоничния оркестър на Ню Джърси.

"Всички училища от чужбина имат нужда от финансово стимулиране. Получаваме финансиране от МОН, но то е крайно недостатъчно, тъй като има много разходи, които са в пъти повече. Ние имаме 27 деца. Опитваме се през следващата учебна година да се сдобием с народни носии, тъй като децата много обичат да танцуват. Амбицията ни е да имаме коледарска група и са ни нужни ямурлуци", признава Колоня.

Българчета от 12 страни, участвали в трите конкурса на Изпълнителната агенция за българите в чужбина – литературния „Стефан Гечев“; за рисуване „България в моите мечти” и по пеене „Любка Рондова“ – получиха своите отличия на 07 август 2023 г. в Националния Дворец на децата в София.

Преди да бъдат връчени дългоочакваните награди с приветствени думи към присъстващите се обърнаха директорът на Националния дворец на децата г-жа Татяна Досева и Изпълнителният директор на нашата агенция г-жа Райна Манджукова, която прочете поздравителен адрес от името на Вицепрезидента на Република България – г-жа Илияна Йотова.

„Творбите ви, мили бъдещи писатели, художници и певци, са най-ценната награда за вашите учители и гордост за родителите ви, за всички българи в и извън пределите на Родината“ – пише госпожа Йотова, обръщайки се към главните герои на събитието – децата.

Гостите на тържеството можаха да разгледат отличените творби от конкурса за рисунка, а наградени в конкурса „Любка Рондова“ представиха изпълненията си в концертната програма, която по традиция е част от церемонията.

Талантливата Ан-Мишел Ерон от Париж изсвири на роял пиеса на композитора Кирил Милчев; Валерия Будаи от Училището за родна реч в Будапеща ни усмихна с песента „Усмивка“; а изпълнението на 8-годишния Иван Иванов от с. Чийшия, Украйна, на „Прочуло се малко момче“ за малко да накара гостите в залата да заиграят хоро. Ансамбъл „Звездици“ от Българско неделно училище „Родолюбие“, Болград, Украйна, които изпълниха песента „Седнала е Гинка“, впечатлиха присъстващите с професионализъм и прецизност.

Акцент в тазгодишното издание на конкурсите бе темата за мира и Специална награда в тази категория бе връчена на Екатерина Баркова от с. Суворово, Украйна. Нейният клип „Отменете войната“ дълбоко трогна присъстващите, които почетоха паметта на жертвите в Украйна с минута мълчание. „Нито едно дете на планетата не трябва да преживява такива неща“ – това бе посланието на Екатерина и то безспорно достигна до сърцата на всички.

Снимка: ИАБЧ

А носителката на Гран При- 5-годишната Варвара Трендафилова разведри обстановката и постави заключителния радостен акорд на празника с изпълнението си на „Хайде всички за ръчици, да играем ръченица“. Освен традиционната статуетка, малката Варя отнесе и огромно плюшено мече, определено по-голямо от нея!

25-ма от индивидуалните носители на първите места заминаха за 10 дневен образователен лагер в с. Бродилово, а за ансамблите предвидихме възможности за участие в инициативи на агенцията, които ще се проведат в оставащите месеци от календарната година и ще продължат и през новата година.