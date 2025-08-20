Ексклузивно: Великият Пласидо Доминго утре, 21 август, в "Сутрешно кафе" по Classic FM!

Над 50 години световна кариера, над 150 централни роли - Пласидо Доминго, съвременният Патриарх на глобалната опера, е абсолютен рекордьор по творческо дълголетие и артистична плодотворност. Предстои да го видим цели 2 пъти в България- на 29 август в "Гала в София 2" и в най-престижния световен оперен конкурс „Опералия” от 20 до 26 октомври в София. И в двата случая великият тенор пристига по покана на оперната прима Соня Йончева.

Роден в Мадрид през 1941 г., Пласидо Доминго израства в Мексико от 8-годишната си възраст. Той учи в Мексиканската консерватория и на 18-годишна възраст прави дебюта си в Мексиканската национална опера. Стартира международната си кариера през 1965 г. и оттогава непрестанно е сред звездите на най-престижните оперни театри в света. В репертоара си Доминго има над 150 тенорови и баритонови роли - безпрецедентен брой, недостигнат от никой друг оперен изпълнител в историята на това изкуство. Легендарният изпълнител има над 100 пълни записа на оперни заглавия и е носител на 12 награди "Грами". Пласидо Доминго е партнирал на сцената на най-изтъкнатите български оперни прими през десетилетията: Райна Кабаиванска, Гена Димитрова, Александрина Милчева, Соня Йончева и др.

Доминго успешно развива и кариера на диригент и под неговата палка са се провели над 500 оперни спектакли и симфонични концерти по целия свят. През 1990 г., заедно с колегите си Хосе Карерас и Лучано Павароти, формират прословутото трио "Тримата тенори", концертирайки по цял свят и привличайки милиони нови почитатели на операта.

На 29 август тази година, 35 г. след сформирането на "Тримата тенори", Пласидо Доминго и Хосе Карерас ще пеят за пръв път заедно в България - пред храм-паметника "Св. Александър Невски" със Соня Йончева и с музикалния акомпанимент на Софийската Филхармония под палката на Найден Тодоров. Втората вечер от "Гала в София 2" ще включва оперни и оперетни шедьоври, както и уникална сарсуела и популярни песни:

- Джакомо Пучини – Интермецо към операта "Самодивите"/"Вилиси" (изпълнява Софийска филхармония)

- Франческо Чилеа – "È la solita storia del pastore" – ария "Плачът на Федерико" из II действие от операта "Арлезианката" (изпълнява Хосе Карерас)

- Умберто Джордано – "Nemico della patria" – ария на Жерар из III действие от операта "Андре Шение" (изпълнява Пласидо Доминго)

- Джакомо Пучини – "Se come voi piccina" – ария на Анна из I действие от операта "Самодивите"/"Вилиси" (изпълнява Соня Йончева)

- Жорж Бизе – Увертюра към операта "Кармен" (изпълнява Софийска филхармония)

- Ерик Сати – "Je te veux" – песенен валс (изпълняват Хосе Карерас и Соня Йончева)

- Джузепе Верди – "Perfidi… Pietà, rispetto, amore…" – ария на Макбет из IV действие от операта "Макбет" (изпълнява Пласидо Доминго)

- Хосеп Рибас – "Roso" – ария из каталунската сарсуела "Pel Teu Amor" (изпълнява Хосе Карерас)

- Джузепе Верди – Увертюра към операта "Набуко" (изпълнява Софийска филхармония)

- Джузепе Верди – "Madamigella Valery?..." и "Imponete... Non amarlo ditegli" – дуети на Жорж Жермон и Виолета Валери из II действие от операта "Травиата" (изпълняват Пласидо Доминго и Соня Йончева)

- Антонин Дворжак – "Mesicku na nebi" – ария на Русалка ("Песен към месеца") из I действие от операта "Русалка" (изпълнява Соня Йончева)

Антракт

-Станислао Гасталдон – "Musica proibita" – популярна салонна песен (изпълняват Хосе Карерас и Соня Йончева)

-Пабло Соросабал – "No puede ser" – романс на Леандро от II действие на сарсуелата "Стопанката на пристанището" (изпълнява Пласидо Доминго)

- Жорж Бизе – "Habanera" ("L'amour est un oiseau rebelle") – ария на Кармен из I действие от операта "Кармен" (изпълнява Соня Йончева)

- Никола Валенте – "Passione" – популярна неаполитанска песен (изпълнява Хосе Карерас)

-Франц Лехар – "Lippen schweigen" – дует на Данило и Хана из III действие от оперетата "Веселата вдовица" (изпълняват Пласидо Доминго и Соня Йончева)

-Ленард Бърнстейн – "Mambo" – енергичен танц из мюзикъла "Уестсайдска история" (изпълнява Софийска филхармония)

-Ленард Бърнстейн – "I feel pretty" – песен на Мария из мюзикъла "Уестсайдска история" (изпълнява Соня Йончева)

-Мич Лий – "The Impossible Dream" – ария на Дон Кихот из II действие от мюзикъла "Човекът от Ла Манча" (изпълнява Хосе Карерас)

-Франц Лехар – "Dein ist mein ganzes Herz" – ария на Су Чонг из II действие от оперетата "Страната на усмивките" (изпълнява Пласидо Доминго)

Компилация от изпълнения на Хосе Карерас, Соня Йончева и Пласидо Доминго:

-Хенри Манчини – "Moon River" – песен из филма "Закуска в Тифани"

-Ленард Бърнстейн – "Tonight" – песен от мюзикъла "Уестсайдска история"

-Хуан де Диос Филиберто – "Caminito" – танго

- Кирино Мендоса и Кортес – "Cielito Lindo" – популярна испанско-мексиканска народна песен