Ексклузивно по Classic FM: Кой е българският лютиер, на чиито цигулки свирят Гил Шахам и Ицхак Пърлман?

Той е българският лютиер, на чиито цигулки свирят именити музиканти като Гил Шахам и Ицхак Пърлман. Негови инструменти са държали в ръцете си Йехуди Менухин и Глен Диктеров.

Историята му започва в България, минава през Италия и достига до Аризона, САЩ. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Христо Чешмеджиев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Днес талантливи млади виртуози свирят на негови инструменти. Олга Дойкова свири на майсторска цигулка, която лютиерът й е подарил през 2018 г.