Ексклузивно пред Classic FM - Лейф Уве Андснес: „С Лист всичко е позволено – от евтина съблазън до възвишена молитва“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с пианиста Лейф Уве Андснес /дублаж: Иван Георгиев/

От звезда до абат – метаморфозата на Лист

В интервю за Classic FM Radio световноизвестният пианист Лейф Уве Андснес разказа за новия си албум, посветен на късните, често пренебрегвани творби на Ференц Лист. В центъра на проекта стои произведението Via Crucis – пестелива, почти аскетична композиция, контрастираща рязко с бляскавите му клавирни шедьоври от младостта. „Тук няма зад какво да се скриеш – или ще звучи гениално, или посредствено“, обяснява Андснес.

Лист се оттегля от концертната сцена още преди да навърши 40, за да се посвети на композирането и духовността. Става абат, живее скромно и пише музика, в която личи вътрешна трансформация. „Малко композитори са сменяли кожата си така драстично“, подчертава пианистът.

Запис със северна прецизност

Албумът е реализиран с Норвежкия солистичен хор под диригентството на Грете Петерсен – формация, известна с перфектна интонация и внимание към атмосферата. Андснес описва Via Crucis като музика, балансираща на ръба – „всичко е въпрос на нюанс“. Работата с хор е рядкост за него, но точно този проект изисква ново звуково пространство и съзерцателна енергия.

Между импресионизъм и интимност

Освен централната творба, албумът включва и пълния цикъл Consolations – шест пиеси, които Андснес описва като вътрешни картини. Сред тях се откроява третата, която той нарича „импресионистичен пейзаж“, напомняща за Шуберт или Шопен. Въпреки че музиката е по-достъпна, тя носи не по-малко емоционална дълбочина.

От Палестрина до фойерверки

Финалните две произведения са избрани от цикъла Поетични и религиозни хармонии. „Andante lagrimoso“ внася тиха тъга и усещане за загуба, а заключителната пиеса – посветена на Палестрина – завършва албума с възторжена кулминация: „фойерверк от арпежи“, както я описва Андснес.

Лист като огледало на крайностите

Лейф Уве Андснес споделя, че Лист е оставил всичко – както духовни, проникновени творби, така и ефектни, почти повърхностни пиеси. „Той не е бил като Брамс – не е унищожавал опити. Светът на Лист е необятен, противоречив и вълнуващ. Всичко е позволено – от евтина съблазън до възвишена молитва.“