Ексклузивно - Джан Марко Скиарети пред Classic FM: "„Дон Жуан“ е невероятно представление по отношение на наситеността"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Джан Марко Скиарети /дублаж: Светослав Николов/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Пред Classic FM артистът в главната роля Джан Марко Скиарети разкри, че „Дон Жуан“ е невероятно представление по отношение на наситеността. "Въпреки историческата препратка към легендата за този персонаж, известен от самото начало като вулгарен развратник, той след това се влюбва чрез проклятие в Мария. Отвъд сюжета на историята, който е много прост, има емоционална, експресивна интензивност в песните и най-вече трябва да спомена танцьорите от фламенко трупата, които съпътстват цялото представление, което според мен е наистина уникално в панорамата на музикалния театър".

"Дон Жуан очевидно е прокълната душа, чиято враждебност към жените, изглеждаше от литературата като мит, някак си свързана с факта, че е бил изоставен като дете от майка си. Не бива да се губим само в аспектите, нито изключително положителните, нито отрицателните, а да се опитаме да предадем целостта на героя. В този случай трябва да кажа, че трансформацията на Дон Жуан от прокълната душа във влюбената душа, която се чувства разкаяна и се извинява за всички грехове, които е извършила, е много интересен процес на актьорско ниво", споделя той.

Когато за първи път започнахме продукцията, изучаването на фламенкото ни съпътстваше, защото всички го правехме в продължение на два месеца. Не става въпрос само за стъпките на фламенкото, а за позата, за походката; това е наистина процес, който отнема време. Дори сега, когато подготвяме шоуто по време на репетиции, прекарваме времето си сутрин само с фламенко", каза още Джан Марко Скиарети.

"Жените се съблазняват по-лесно, когато играеш такава роля, но напротив, трябва да бъдеш много внимателен. Не можеш да направиш ролята твърде незначителна, защото тогава винаги рискуваш да се объркаш и дори да си помислиш, че в нормалния живот може би си такъв. Това са фактори, които са диаметрално противоположни в моя случай", признава италианецът.

Засиленият интерес към зрелищния френски спектакъл Дон Жуан, даде възможност на организаторите да пуснат допълнително дата за мюзикъла на 1 февруари в зала 1 на НДК.

Така общо 6 спектакъла от 28 януари до 1 февруари на оригиналния френски мюзикъл ще пленят публиката, за която е организирано либрето със субтитри на български език.

В ролята на Дон Жуан ще се превъплъти Джан Марко Скиарети, който е познат на вече в страната ни.

Той е роден през 1986 г. в Парма, Италия. От ранна възраст се увлича по пеене, драма и музика, като особено го привлича класическата музика – Верди, Пучини, Моцарт. На 15 години Джан Марко за първи път гледа мюзикълите на Рикардо Кочанте „Notre Dame de Paris“ и на Андрю Лойд Уебър „Фантомът от операта“. Това е любов от пръв поглед.

На 18 години той играе Меркуцио в „Ромео и Жулиета“ на Кочанте, гастролирайки из цяла Италия. През 2013 г. е избран за ролята на Тарзан в едноименния мюзикъл с музика на Фил Колинс, в който играе три години. След това се премества в Лондон и в мюзикъла „Евита“ (композитори Уебър, Кенрайт и Томсън) изпълнява ролята на Че. Спектакълът гастролира в Обединеното кралство и Германия. През 2017 г. артистът е поканен като почетен гост на концерта „Magic at the Musicals“ в Royal Albert Hall. Година по-късно там играе Бернардо в „Уестсайдска история“. От лятото на 2019 г. Джан Марко изпълнява ролята на Феб в международното турне на мюзикъла „Notre Dame de Paris“. През пролетта на 2020 г. влиза в ролята на главния герой в мюзикъла „Дон Жуан“ (композитор Феликс Грeй, режисьор Жил Махо).