Ексклузивно: "Бунтарят на арфата" Александър Болдачев: "Ако поддържаш енергията и любопитството си на високо ниво, тогава се движиш напред"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с арфиста Александър Болдачев /дублаж: Светослав Николов/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Пролетното издание на ,,Салона на изкуствата" ще открие програмата си със зашеметяващо музикално преживяване! Един от най-ярките съвременни музиканти – арфистът и композитор Александър Болдачев пристига за първи път с концерт в България. Програмата на спектакъла включва от класика до рок – от творби на Бах, Шопен, Чайковски, Шостакович, Пиацола и Вивалди до хитовете на Queen и Nirvana и още много други.

На 6 април 2026 г. от 19:00 ч. в Зала 3 на НДК ще представи арфата в съвсем различна светлина, превръщайки я в инструмент на 21-ви век.

Вземете ексклузивен златен билет, който ще ви осигури специално място и присъствие на специалния коктейл след концерта, на който ще присъства и знаменитият музикант Александър Болдачев.

Болдачев е лауреат на десетки международни конкурси и награди, основател на Zurich Harp Festival и инициатор на World Harp Day. Изнасял е концерти в Carnegie Hall в Ню Йорк, Musikverein във Виена, Hall of Gaveau в Париж и редица други престижни сцени.

"През 2000г. бях за първи път в България по време на конкурса „Надежди, таланти, майстори“. Ще го запомня като страхотно преживяване, въпреки че беше отдавна. Разбира се, имах честта да получа първата награда от конкурса и това ми помогна в бъдеще. След толкова много години все още осъзнавам, че това е била важна надпревара. Сега, когато се връщам в София, не мога да си представя как изглежда България след 25 години. Аз съм съвсем различен човек, с различен статус, с различен живот. Моето развитие и успехът, които постигнах дотук, са свързани с този конкурс". Това заяви пред Classic FM Александър Болдачев.

"Всеки има мечта да промени живота си, дори и само за една секунда, но за мен никога не е било така. Имах толкова страхотни моменти като спектаклите за откриването на Световното първенство по футбол или големи проекти с театъра, или операта. Беше много интересно, но не промени живота ми за една нощ. Просто възприемам всичко това като едно безкрайно писмо, което все още пиша", сподели Болдачев. "Понякога имаш по-големи проекти. Понякога свириш само за удоволствие и за душата. Някои от проектите се развиват, а други правиш, просто за да оцелееш, защото такава е нашата работа. Бих казал, че никога не съм имал огромен пробив, а постоянно правя най-доброто, което мога за всеки проект Опитвам се да намеря нещо, което би било интересно за света, за хората, за професионалистите. Стремя се да служа на света чрез музиката. Така продължава този мой път", смята той.