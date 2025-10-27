Екатерина Буачидзе и Михай Дамян победиха на "Опералия" в София

Снощи в София завърши Международния конкурс за млади певци „Опералия“. Събитието бе в изпълнената до краен предел зала „България“, която дълго аплодира изпълненията на всеки един от финалистите, съобщи БТА. Основателят на музикалната надпревара – Пласидо Доминго, лично обяви и връчи статуетките.

Първата награда, в размер на 30 000 долара, осигурени от генералния спонсор „Ролекс”, е за грузинското мецосопрано Екатерина Буачидзе – при жените, и за румънския баритон Михай Дамян – при мъжете.

През септември Екатерина Буачидзе дебютира в двореца на изкуствата „Кралица София“, във Валенсия, в ролята на Зибел във „Фауст“. Наскоро тя се изяви в рецитал на оперния фестивал в Пералада. През миналия сезон изпълнява ролята на Пясъчния човек в „Хензел и Гретел“, Лола в „Селска чест“ и Кухарка в „Русалка“ като член на оперното студио на Баварската държавна опера,. Дебютира в „Арена ди Верона“, в ролята на Розина („Севилският бръснар). Завършила е програмата за млади артисти на Римската опера. Изпълнява ролята на Флора в „Травиата“, Ческа в „Джани Скики“ и Кейт Пинкертон в „Мадам Бътерфлай“.

Михай Дамян е завършил през 2024 г. Националната музикална академия „Георге Дима“. Поканен е да се присъедини към Румънската национална опера в Клуж, с роли като Белкоре в „Любовен еликсир“, Фигаро в „Севилският бръснар“, Графът в „Сватбата на Фигаро“ и Марчело в „Бохеми“. Изпълнявал е също ролята на Ескамилио в „Кармен“, в Букурещ, и Доналд в „Били Бъд“ на фестивала „Енеску“. Освен това се е превъплъщавал в ролите на Мазето в „Дон Жуан“ – в Римската опера, Гулиелмо в „Самодивите“ на Пучини (в Концертхаус Берлин) и Джакомо в „Жана д’Арк“ (Опера де Белас Артес) в Мексико Сити.

Вижте пълния списък с наградените:

Първа награда

Екатерина Буачидзе, мецосопран, Грузия

Михай Дамян, баритон, Румъния

Втора награда

Натали Луис, мецосопран, САЩ

Гриша Мартиросян, баритон, Армения

Трета награда

Самира Галимова, сопран, Русия

Дейв Монако, тенор, Италия

Награда Биргит Нилсон

Натали Луис, мецосопран, САЩ

Александър Грасауер, бас-баритон, Австрия

Наградата Пепита Ембил на Сарсуела

Екатерина Буачидзе, мецосопран, Грузия

Наградата Дон Пласидо Доминго Ферер на Сарсуела

Гриша Мартиросян, баритон, Армения

Rolex Награда на публиката

Екатерина Буачидзе, мецосопран, Грузия

Михай Дамян, баритон, Румъния

Награда „КултурАрте“

Уилям Томас, бас, Великобритания

Специални награди от Министерството на културата на България

Михай Дамян, баритон, Румъния

Дейв Монако, тенор, Италия