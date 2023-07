Единствената българка в Берлинската Щатсопер Станислава Стойкова: "Академия "Роза" е невероятна"

Your browser does not support the audio element.

Третото издание на лятната "Академия Роза" предстои от 8 до 17 август в гр. Шипка. В нея ще участват 33-ма млади музиканти, избрани от екипа от ментори за оркестъра, който Академията ще създаде под ръководството на Максим Ешкенази за това издание.

За втора поредна година в менторския й екип участва виолистката Станислава Стойкова. Пред Classic FM тя споделя, че "Академия Роза" й напомня на работата в Младежкия оркестър "Густав Малер". Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със Станислава Стойкова в звуковия файл под главната снимка!

Станислава Стойкова е родена през 1980 г. във Варна и на 8- годишна възраст започва да свири на цигулка. На 14 години се прехвърля на виола и завършва музикалното училище в родния си град в класа на Теменужка Самарджиева.

От 1998 до 2001 г. следва в Софийската Консерватория в класа на Стефан Жилков. През 2000 г. печели първия си конкурс като соло виолист в Нов Симфоничен Оркестър, София.

Между 1999 и 2005 г. е член на младежкия оркестър Густав Малер (от 2003 г. като соло виола).

Бакалавърската си степен получава 2005 година след следване в Берлин и Ваймар в класовете по виола на проф. Улрих Кньорцер и проф. Ерих Крюгер.

В Берлинския радиооркестър, в Камерен оркестър Густав Малер и в операта във Франкфурт на Майн има възможността да събере голям опит и репертоар в симфоничната и оперна музика.

През 2005 година печели конкурс за Академията “Herbert-von-Karajan” в Берлинската филхармония и в следващите две години свири в оркестъра и е студентка на проф. Вилфрид Щреле.

Майсторски класове при Юрген Кусмал, Томал Рибл и Гай Браунщайн дават важни импулси за музикалното и разитие.

През 2009 година завършва със специално отличие магистърската си степен в Рощок в класа на проф. Феликс Шварц.

От 2007 година Станислава Стойкова е член на Staatskapelle Берлин (оркестъра на Staatsoper unter den Linden Берлин), под палката на маестро Даниел Баренбойм.

Член е на Салонен Оркестър Unter‘n Linden Берлин и Кнобелсдорф Ансамбъл Берлин. От 2018 година е доцент на виоловата група в младежки оркестър Густав Малер. Член е и на Берлинската щатсопер.