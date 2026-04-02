Един от най-търсените виолончелисти Николас Алщед ще свири със Софийската филхармония

На 9 април, четвъртък, от 19:00 ч. в зала „България“ любителите на класическата музика ще имат уникалната възможност да станат свидетели на изключителен музикален спектакъл с участието на световноизвестния виолончелист Николас Алщед и диригента Емил Табаков.



Програмата включва две значими произведения от симфоничната класика:

• Сергей Прокофиев – Симфония-концертанте за виолончело и оркестър в ми минор, оп. 125

Това е едно от последните творби на Прокофиев, написана в края на живота му. Произведението съчетава виртуозността на солистичната партия с драматизма на оркестровата част и предлага незабравим диалог между виолончелото и оркестъра. В нея се усеща както характерната за Прокофиев енергия и ритмична острота, така и дълбока лиричност и емоционална наситеност.

• Дмитрий Шостакович – Симфония №15 в ла мажор, оп. 141

Последната симфония на Шостакович е своеобразно музикално завещание на композитора. В нея се срещат цитати от различни произведения, музикални шеги и дълбоко философски размисли. Творбата е едновременно пъстра и драматична, с богато оркестрово звучене, което предлага на слушателя пълноценно емоционално и интелектуално преживяване.

Билети ще откриете на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

Немско-френският виолончелист Николас Алщед е един от най-търсените и уважавани артисти на нашето време. Дебютът му с Виенските филхармоници под палката на Густаво Дудамел на фестивала в Люцерн му осигурява международно признание. Алщед работи с водещи оркестри като Концертгебау, Лондонската филхармония, Оркестър Филхармония, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin и е редовен гост на престижни фестивали като Залцбургския, BBC Proms, Фестивала в Люцерн и др.

През 2012 г. Гидон Кремер избира Николас да го наследи като нов артистичен директор на Lockenhaus Chamber Music Festival, а през 2015 г. Адам Фишер го назначава за артистичен директор на Haydn Philharmonie до 2022 г., където редовно свири във Vienna Konzerthaus, Esterházy Festival и на турнета в Китай и Япония. Николас е носител на редица престижни награди, сред които BBC Music Magazine Concerto Award, Grammophone Award и Edison Klassiek.